Уехавший на Алтай владелец ВАЗа должен выплатить 1,4 миллиона за аварию, в которой не участвовал

В Пензе суд обязал выплатить 1,4 млн рублей владельца автомобиля ВАЗ за разбитый внедорожник Toyota Land Cruiser. Однако сам хозяин отечественной машины во время ДТП был в командировке на Алтае, а в аварию попала его сожительница, которая погибла во время столкновения, пишет Penzanews.ru.