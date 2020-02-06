Уникальный барнаульский «Запорожец» подорожал в два раза и теперь продается за миллион

В январе 2018 года уникальный «Запорожец» выставил на продажу житель Барнаула Илья Травков. Он рассказал altapress.ru об истории автомобиля:

«Его в 1987 году получил один барнаульский инвалид. Два или три года поездил на нем летом, а потом поставил машину в кооперативный гараж и не выезжал на ней лет десять. Потом авто досталось сыну, но тому „Запорожец“ был не интересен. Спустя какое-то время он отдал машину своему сыну (внуку человека, которому выдали ЗАЗ). Он пару раз выехал и тоже поставил на хранение. А потом и вовсе выставил машину на продажу, потому что сам ездил на современном авто, а „Запорожец“ занимал место в гараже».