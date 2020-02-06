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Автоновости

Уникальный барнаульский «Запорожец» подорожал в два раза и теперь продается за миллион

В Барнауле на сайте auto.ru выставили на продажу «Запорожец» 1987 года. Автомобиль стоит 1 млн рублей. А два года назад этот автомобиль продавали за 500 тысяч рублей.

"Запорожец" Ильи Травкова
"Запорожец" Ильи Травкова
drom.ru

В январе 2018 года уникальный «Запорожец» выставил на продажу житель Барнаула Илья Травков. Он рассказал altapress.ru об истории автомобиля:

«Его в 1987 году получил один барнаульский инвалид. Два или три года поездил на нем летом, а потом поставил машину в кооперативный гараж и не выезжал на ней лет десять. Потом авто досталось сыну, но тому „Запорожец“ был не интересен. Спустя какое-то время он отдал машину своему сыну (внуку человека, которому выдали ЗАЗ). Он пару раз выехал и тоже поставил на хранение. А потом и вовсе выставил машину на продажу, потому что сам ездил на современном авто, а „Запорожец“ занимал место в гараже».

&quot;Запорожец&quot; Ильи Травкова
«Запорожец» Ильи Травкова
drom.ru

Пробег ЗАЗ-968 МР — всего 17 тысяч км, он находится в идеальном состоянии, его никогда не реставрировали, а все детали — родные. В автомобиле есть ручное управление для инвалидов с одной поврежденной рукой или одной ногой. Салон обшит красной искусственной кожей.

Справка

У ЗАЗ 968М задний привод. Мотор расположен за водителем. Объем двигателя 1,2 литра, мощность — 40 л.с.

&quot;Запорожец&quot; Ильи Травкова
«Запорожец» Ильи Травкова
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