Утром в центре Барнауле столкнулись три иномарки.

В Барнауле утром 17 ноября на улице Молодежной между проспектом Ленина и Социалистическом столкнулись три автомобиля, сообщают очевидцы в группе "Барнаул22".

Свидетели аварии рассказали, что из-за ДТП образовалась пробка. По их словам, пострадавших нет. Информация уточняется. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.