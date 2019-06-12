В Алтайский край заедут больше 100 участников ретроралли «Пекин-Париж»

Напомним, машины стартовали из столицы Китая 2 июня. Ранее на границе с Монголией с ними встретилась алтайская группа поддержки. Местные автомобилисты выступили в роли механиков и переводчиков.

Расстояние от старта до финиша — почти 15 тысяч километров. Большая часть маршрута проходит по России.

В Алтайском крае участники ралли побывают два раза. 12 июня маршрут пройдёт через Усть-Кан, затем Солонешное, Алтайское, Старобелокуриха и Ая. Там они остановятся на ночлег.

Во второй раз автомобилисты заедут в регион 16 июня по попути из Новосибирска. В этот раз их можно будет увидеть в Крутихе, Немецком районе и Кулунде.

Чем интересно ралли «Пекин-Париж»?

Путь в 15 тыс. км из Пекина в Париж для участников ралли займет 35 дней. На дистанцию вышли машины, выпущенные до 1975 года выпуска. Россию представляет экипаж из Новокузнецка на ВАЗ-2103.

Ралли «Пекин-Париж» проходит раз в три года — в память об автопробеге по этому маршруту в 1907 году.

Трансконтинентальные гонки «Пекин-Париж». Экипаж № 61. Олег Богданов

В 2013 году в ралли участвовал экипаж Евгения Смирнова и Бориса Лыткина из Алтайского края на «Москвиче-412». В Барнаул они привезли кубок за третье место в подклассе автомобилей с объемом двигателя до двух литров.

В 2016 году от России экипажей не было. В том году маршрут также проходил через Алтай.

История гонок

Напомним, Гонка Пекин-Париж — первый в мире автомобильный сверхмарафон. К его возникновению на заре автомобилизации были причастны журналисты — 31 января 1907 года парижская газета «Матэн» в передовой полосе бросила клич: «Найдется ли кто-нибудь, способный проехать на автомобиле от Парижа до Пекина этим летом? Это было бы грандиозным испытанием, которому когда-либо подвергался автомобиль, на маршруте в 16 тысяч километров».

И желающие — нашлись! Тогда победил экипаж принца Сципион Боргезе из Италии на автомобиле Itala 40. Российский журнал «Нива"в 1907 году отреагировал так: «Эта мысль многими была встречена почти как шутка, и, однако, нашлись люди, которые приняли ее серьезно, и это удивительное путешествие состоялось».

После первых гонок был перерыв в 90 лет: вторые состоялись лишь в 1997 году. Затем были гонки 2007 года, 2010-го, и гонки в 2013 году стали пятыми в истории…

Но всё это были разовые акции, которые можно назвать скорее демонстрационными автопробегами, чем спортивными соревнованиями. И вот тогда британская ассоциация ERA (Endurance Rally Association), занимающаяся организацией ралли «на выносливость», устроила новый, уже третий по счёту, марафон «Пекин — Париж», как раз к столетнему юбилею. Только теперь подобные гонки планировалось проводить регулярно, а именно раз в три года. Маршрут «Пекин — Париж 2007» как раз был более близок к маршруту 1907 года.

Участники трансконтинентальных гонок «Пекин-Париж» на Алтае. 9 июня 2013 г. Олег Богданов

В 2010 году ERA решила провести гонку по «южному маршруту», то есть через Среднюю Азию. Вообще, тот факт, что марафон «Пекин — Париж» стал проводиться регулярно, свидетельствует о наличии большого интереса как со стороны участников, так и со стороны любителей автоспорта в разных странах. Как к соревнованиям в целом, так и к исторически автомобилям в частности, сообщает ursukhov.wordpress.com.