В алтайском городе перевернулся автомобиль. Фото : izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе перевернулся автомобиль. Фото : izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе перевернулся автомобиль. Фото : izvestiy-kamen.ru.

ДТП произошло рядом с домом на улице Радостная,4. Автомобиль Renault Logan наехал на препятствие и опрокинулся. О пострадавших не сообщается. После аварии водитель сбежал, его ищут.

Автомобиль получил серьезные повреждения: смята крыша, треснуло лобовое стекло.

Напомним, в конце мая в Бийске перевернулся кроссовер Toyota RAV4.

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