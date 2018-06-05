В Камне-на-Оби рано утром 3 июня перевернулся автомобиль Renault Logan, пишут "Каменские известия".
В алтайском городе перевернулся автомобиль. Фото : izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе перевернулся автомобиль. Фото : izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе перевернулся автомобиль. Фото : izvestiy-kamen.ru.
ДТП произошло рядом с домом на улице Радостная,4. Автомобиль Renault Logan наехал на препятствие и опрокинулся. О пострадавших не сообщается. После аварии водитель сбежал, его ищут.
Автомобиль получил серьезные повреждения: смята крыша, треснуло лобовое стекло.
Напомним, в конце мая в Бийске перевернулся кроссовер Toyota RAV4.
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