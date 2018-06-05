В Барнауле автомобиль такси сбил мужчину на пешеходном переходе.

ДТП произошло в 17:30 на проспекте Строителей,36б. По предварительной информации, автомобиль такси Hyundai Solaris сбил 65-летнего мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем автомобиля был 21-летний водитель.

Пешеходу оказали помощь на месте аварии. Госпитализация не потребовалась.

Напомним, 1 июня в Барнауле камеры сняли, как автомобиль сбил женщину.

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