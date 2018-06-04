Под Барнаулом грузовик врезался в автомобили на обочине, есть пострадавшие

ДТП произошло в 10:15 на 3 км автодороги "Подъезд к Барнаулу" в Первомайском районе.

Водитель 1969 года рождения на автомобиле Isuzu Forward не справился с управлением и врезался на стоящий на обочине Nissan Pathfinder. Его водитель (1956 года рождения) находился рядом с автомобилем. Nissan отбросило в стоящий рядом на обочине Suzuki Escudo: его водитель (1976 года рождения) тоже находился не в машине.

В результате ДТП пострадали три человек, их госпитализировали. Это водитель Nissan Pathfinder, его пассажирка (1955 года рождения), которая находилась в это время в автомобиле, и водитель Suzuki Escudo.

Сотрудники полиции проводят проверку.