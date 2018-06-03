В Бийске жестко столкнулись две легковушки

Ночью 3 мая в Бийске столкнулись две легковушки, сообщают подписчики сообщества "Инцидент Бийск".
ДТП в Бийске 3 июня. Фото: Катя Норвилайте, "Инцидент. Бийск".
ДТП в Бийске 3 июня. Фото: Катя Норвилайте, "Инцидент. Бийск".
ДТП в Бийске 3 июня. Фото: Катя Норвилайте, "Инцидент. Бийск".
ДТП в Бийске 3 июня. Фото: Катя Норвилайте, "Инцидент. Бийск".
Авария произошла в районе полуночи на пересечении улиц Ленинградская и Чайковского. По словам местных жителей, аварии на этом участке происходят часто, потому что водители не уступают проезд.
В ДТП никто не пострадал. После столкновения автомобили получили серьезные повреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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