В Сибири подростки перевернулись на угнанном микроавтобусе

2 июня в Иркутской области пятеро молодых людей угнали микроавтобус Toyota Town Ace, не справились с управлением и перевернулись, сообщает пресс-служба регионального МВД России. В результате произошедшего троих пассажиров 15 и 17 лет госпитализировали, несовершеннолетний водитель и его 18-летний приятель получили травмы и ушибы.
Авария произошла на 11 километре Александровского тракта. По предварительным данным, 17-летний парень ехал в поселок Урик на микроавтобусе. Во время движения он не справился с рулевым управлением, из-за этого автомобиль опрокинулся.
Ключи от машины предполагаемый виновник тайно взял у своего отчима.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее altapress.ru писал, что в Республике Алтай 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем.
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