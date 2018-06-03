В Сибири подростки перевернулись на угнанном микроавтобусе

Авария произошла на 11 километре Александровского тракта. По предварительным данным, 17-летний парень ехал в поселок Урик на микроавтобусе. Во время движения он не справился с рулевым управлением, из-за этого автомобиль опрокинулся.

Ключи от машины предполагаемый виновник тайно взял у своего отчима.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее altapress.ru писал, что в Республике Алтай 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем.