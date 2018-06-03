В Сибири подростки перевернулись на угнанном микроавтобусе

Сегодня, 14:32.
Происшествия

2 июня в Иркутской области пятеро молодых людей угнали микроавтобус Toyota Town Ace, не справились с управлением и перевернулись, сообщает пресс-служба регионального МВД России. В результате произошедшего троих пассажиров 15 и 17 лет госпитализировали, несовершеннолетний водитель и его 18-летний приятель получили травмы и ушибы.

Подросток. Кеды. Отдых.
Подросток. Кеды. Отдых. Фото: СС0.

Авария произошла на 11 километре Александровского тракта. По предварительным данным, 17-летний парень ехал в поселок Урик на микроавтобусе. Во время движения он не справился с рулевым управлением, из-за этого автомобиль опрокинулся. 

Ключи от машины предполагаемый виновник тайно взял у своего отчима.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее altapress.ru писал, что в Республике Алтай 17-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем. 

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