На Алтае 17-летний мотоциклист на скорости влетел в автомобиль Toyota.

ДТП произошло около 15 часов на 890 километре Чуйского тракта. 17-летний местный житель без прав сел за руль мотоцикла Racer. Перед мостовым переходом через реку Чуя юноша не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, за рулем которой был 59-летний житель села Кызыл-Таш.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, в Барнауле утром 2 июня автомобиль "Волга" вылетел на трамвайные пути.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.