На Алтае 17-летний мотоциклист на скорости влетел в автомобиль Toyota.

В Кош-Агачском районе 1 июня столкнулись мотоцикл и автомобиль Toyota RAV4, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло около 15 часов на 890 километре Чуйского тракта. 17-летний местный житель без прав сел за руль мотоцикла Racer. Перед мостовым переходом через реку Чуя юноша не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, за рулем которой был 59-летний житель села Кызыл-Таш.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, в Барнауле утром 2 июня автомобиль "Волга" вылетел на трамвайные пути.
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