На Алтае пропавший без вести водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и погиб

В Шебалинском районе 30 мая опрокинулся автомобиль Toyota Carina. Водитель скончался, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае Toyota съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае Toyota съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
На Алтае Toyota съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло на 541 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. У 42-летнего мужчины не было прав.
Тело погибшего водителя обнаружили недалеко от автомобиля. В ведомстве отмечают, что с 28 мая мужчина считался пропавшим без вести.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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