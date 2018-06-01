На Алтае пропавший без вести водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и погиб

На Алтае Toyota съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае Toyota съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай. На Алтае Toyota съехала с дороги и перевернулась, водитель погиб. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло на 541 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. У 42-летнего мужчины не было прав.

Тело погибшего водителя обнаружили недалеко от автомобиля. В ведомстве отмечают, что с 28 мая мужчина считался пропавшим без вести.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.