В Новосибирске 18-летний водитель протаранил восемь машин

ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.

Как сообщает паблик АСТ-54, молодой человек вылетел на встречную полосу, где протаранил припаркованные возле банка автомобили.

"Мерседес летел со скоростью больше 100 км/ч, и при себе у него не оказалось страхового полиса. Также у немца оказались затонированы все стекла, включая передние", — рассказал очевидец ДТП.

Среди жертв ДТП — Toyota Prius, Vitz, Rav4, Surf, Ist, Camry, Suzuki Escudo, Mazda 3.