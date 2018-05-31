В Новосибирске 18-летний водитель протаранил восемь машин

18-летний водитель Mercedez-Benz протаранил 8 автомобилей на проспекте Карла Маркса в Новосибирске. Парень не справился с управлением.
ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.
ДТП в Новосибирске. Фото: vk.com/act54.
Как сообщает паблик АСТ-54, молодой человек вылетел на встречную полосу, где протаранил припаркованные возле банка автомобили.
"Мерседес летел со скоростью больше 100 км/ч, и при себе у него не оказалось страхового полиса. Также у немца оказались затонированы все стекла, включая передние", — рассказал очевидец ДТП.
Среди жертв ДТП — Toyota Prius, Vitz, Rav4, Surf, Ist, Camry, Suzuki Escudo, Mazda 3.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.