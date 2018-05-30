В Сибири три человека погибли в ДТП со скорой помощью

ДТП произошло на трассе Иркутск–Чита в Забайкалье в 01:00 29 мая примерно в 60 км от Читы. Машина скорой помощи столкнулась с мотоциклом и грузовиком, сообщают "Известия".
Погибли три человека — водитель и пассажир мотоцикла и пациент из "скорой". По предварительным данным, водитель автомашины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом "Иж Юпитер 4" под управлением 23-летнего местного жителя.
От удара Ford опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной Renault Premium, движущейся во встречном направлении, сообщает региональное управление МВД.
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