В Сибири три человека погибли в ДТП со скорой помощью

Погибли три человека — водитель и пассажир мотоцикла и пациент из "скорой". По предварительным данным, водитель автомашины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом "Иж Юпитер 4" под управлением 23-летнего местного жителя.

От удара Ford опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной Renault Premium, движущейся во встречном направлении, сообщает региональное управление МВД.