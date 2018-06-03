В жестком ДТП погибла обладательница титула "Миссис мира-2018"

2 июня в Киргизии в ДТП погибла обладательница титула "Миссис мира-2018" Сания Шакирова, сообщает "Российская газета". У него остались трое детей.
По данным МВД Киргизии, ДТП произошло поздним вечером в Иссык-Кульской области. Водитель такси, в котором ехала Сания Шакирова, не справился с управлением, съехал с трассы и совершил наезд на препятствие. Его доставили с травмами в больницу в тяжелом состоянии. Сания Шакирова погибла на месте.
Как сообщает портал "Sputnik Кыргыстан", автомобиль такси врезался в стену, ограждающее кладбище в селе Чок-Тал.
Что известно о Сание Шакировой
Ей было 30 лет. В апреле 2018 года участвовала в конкурсе красоты Miss Universe Beauty-2018, победила в номинации Missis World.
Сания Шакирова была в разводе и воспитывала троих детей. Много лет прожила в Москве, где проработала в индустрии красоты.
По данным missisworld.ru, ее услугами пользовались телеведущие Ольга Бузова, Ксения Бородина, Маша Малиновская, актриса Ольга Дроздова и певец Авраам Руссо. Несколько месяцев назад она открыла в столице Киргизии несколько салонов красоты.
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