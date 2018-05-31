Голосование. В Барнауле будут выбирать "Мисс Алтай 2018"

Мария Бакина. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Алина Сухочева. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Екатерина Пешкова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Елена Фишер. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Алина Чернова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Ирэн Смольникова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Татьяна Лаврова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Ксения Акулина. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Виталина Селиверстова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Ирина Регида. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Диана Харламова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной. Конкурс "Мисс Алтай 2017". Фото: Кирилл Красько.

Конкурс ежегодно организует модельное агентство Татьяны Жилиной при поддержке международных косметических компаний "Орифлейм" и "Мери Кей", а также парфюмерной компании Dreams.

С участницами работают представители fashion-индустрии и шоу-бизнеса Сибири: стилисты, фотографы, преподаватели колледжа и института культуры Алтайского края.

Возглавляет fashion подготовку конкурса - победительница всероссийских и международных конкурсов красоты, член жюри международного конкурса красоты "MISS QEEN EURASIA" Татьяна Жилина.

Для участниц организуют съемки в клипах, консультацию имиджмейкера, подбор модного образа, мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, фотосессии.

Финал конкурса начнётся в 19:00.