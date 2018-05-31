Голосование. В Барнауле будут выбирать "Мисс Алтай 2018"

Сегодня, 19:05.
Жизнь

2 июня в клубе "Че Гевара" выберут "Мисс Алтай-2018". В конкурсе участвуют девушки от 18 до 30 лет. Кастинги шли в Барнауле с начала мая, в финал вышли 11 девушек.

Мария Бакина. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Алина Сухочева. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Екатерина Пешкова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Елена Фишер. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Алина Чернова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Ирэн Смольникова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Татьяна Лаврова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Ксения Акулина. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Виталина Селиверстова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Ирина Регида. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Диана Харламова. Фото: Модельное агентство Татьяны Жилиной.
Конкурс "Мисс Алтай 2017". Фото: Кирилл Красько.

Конкурс ежегодно организует модельное агентство Татьяны Жилиной при поддержке международных косметических компаний "Орифлейм" и "Мери Кей", а также парфюмерной компании Dreams.

С участницами работают представители fashion-индустрии и шоу-бизнеса Сибири: стилисты, фотографы, преподаватели колледжа и института культуры Алтайского края.

Возглавляет fashion подготовку конкурса - победительница всероссийских и международных конкурсов красоты, член жюри международного конкурса красоты "MISS QEEN EURASIA" Татьяна Жилина.

Для участниц организуют съемки в клипах, консультацию имиджмейкера, подбор модного образа, мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, фотосессии.

Финал конкурса начнётся в 19:00.

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