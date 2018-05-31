Голосование. В Барнауле будут выбирать "Мисс Алтай 2018"

2 июня в клубе "Че Гевара" выберут "Мисс Алтай-2018". В конкурсе участвуют девушки от 18 до 30 лет. Кастинги шли в Барнауле с начала мая, в финал вышли 11 девушек.
Конкурс ежегодно организует модельное агентство Татьяны Жилиной при поддержке международных косметических компаний "Орифлейм" и "Мери Кей", а также парфюмерной компании Dreams.
С участницами работают представители fashion-индустрии и шоу-бизнеса Сибири: стилисты, фотографы, преподаватели колледжа и института культуры Алтайского края.
Возглавляет fashion подготовку конкурса - победительница всероссийских и международных конкурсов красоты, член жюри международного конкурса красоты "MISS QEEN EURASIA" Татьяна Жилина.
Для участниц организуют съемки в клипах, консультацию имиджмейкера, подбор модного образа, мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, фотосессии.
Финал конкурса начнётся в 19:00.
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