В России проверили пломбир. Какое мороженое не стоит покупать?

Среди этих трех чемпионов первое место по оценке "Роскачества" занял пломбир "Русского холода". Чуть отстали от него марки "Вологодский пломбир" (Вологодская область) и "Эскимос" (Томская область), пишет РБК. Эти три лидера будут претендовать на российский Знак качества.

Какие нарушения нашли

Законодательство, по данным "Роскачества", нарушают 12 марок. Например, производители "Сибхолод" и "Как было" добавляли в пломбир крахмал, но не указали это в данных о составе продукта.

А в лакомстве марок "Ваш пломбир" и "Мороженое от Деда Мороза" содержание жира было ниже 12%, что не позволяет им называться пломбиром.

Растительные жиры были найдены только в 6% проверенных образцов:в мороженом "Белое золото" (Ленинградская область) и "Бодрая корова" (Белгородская область).

Бактерии кишечной палочки были найдены в мороженом двух брендов: "Артек" и "Волгоградский пломбир".

Зато ни в одном из проверенных образцов не обнаружено радионуклидов, ГМО и токсичных элементов, пестицидов, тяжелых металлов, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов и превышения по общему количеству бактерий.

Претензии у специалистов есть также к "Волгоградскому пломбиру" и "Липецкому": содержание антибиотиков в этом мороженом выше уровня, допустимого техническим регламентом Таможенного союза. Еще в шести образцах были обнаружены следы антибиотиков, что не является нарушением законодательства.

Два товара — "Золотой стандарт" и "Как раньше" показали превышение показателя кислотности, что может свидетельствовать об использовании не самого свежего молочного сырья, пишут исследователи из Роскачества.?

Исследование мороженого выявило только один случай недовеса. Фактическая масса нетто пломбира "Село Зеленое" (Пермский край) составила 267 грамм при заявленных 280 граммах. Производитель недовесил всего 13 грамм. Но если учесть стоимость одного такого мороженого – 99 рублей за упаковку, – выходит, что потребитель платит лишние 4,5 рубля.

Можно ли покупать дешевое мороженое?

Исследователи также сравнили пломбир не только по качеству, но и по цене. И пришли к выводу, что хорошее не значит самое дорогое.

Самый дорогой пломбир из исследованных – "Чистая линия" (МО). Его закупочная стоимость составила 72 рубля за 100 грамм. Однако общий балл этого мороженого в рейтинге — 4,42. Самое дешевое мороженое – "Русский Холод. СССР" (МО). Его стоимость при закупке была 23 рубля за 100 грамм, а общий балл составил 5,12. Это мороженое занимает 5-е место в общем рейтинге.

ТОП-9 пломбиров-"отличников" по версии Роскачества: