Роскачество назвало самые худшие и самые лучшие марки сметаны

По данным специалистов организации, из всех ранее исследованных молочных продуктов, сметана оказалась самой позитивной. Продукцию 42 брендов признали безопасной и отвечающей стандартам. При этом 36 из этих сортов эксперты назвали товаром повышенного качества.

Самые высокие оценки получили сметана "Простоквашино", "Брест-Литовск", "Бежин луг", "Амка" и "Ростагроэкспорт".

Разочаровала экспертов продукция восьми брендов: "Вологодское лето", "СФЕРМ", "Добрая буренка", "Зеленый берег", "Пестравка", "Молочные продукты Пушкиногорья", "Юрьевская буренка" и "Давлеканово". Последнюю в Роскачестве отказались назвать сметаной, так как в ней обнаружены растительные жиры:

— Исследованный продукт "Давлеканово" — это не сметана. Наличие фитостеринов в продукте говорит о его фальсификации. По словам руководителя группы стандартизации Молочного союза России Ларисы Абдуллаевой, с января 2019 года такой продукт будет называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". Об этом несоответствии уведомлены контрольно-надзорные органы.

В остальных некачественных образцах обнаружили повышенное содержание дрожжей, консерванты, крахмал и плесень. В продукции не нашли следов тяжелых металлов, радионуклидов, генетически модифицированных источников, пестицидов и патогенных микроорганизмов.

В результате этого масштабного исследования эксперты "Роскачества" отметили, что "один случай из 50 все-таки опровергает миф о повсеместной фальсификации сметаны".