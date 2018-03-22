Эксперты "Роскачества" нашли на Алтае "кислотный" хлеб

Из сообщения системы "Роскачество":

Скорее всего, для производства этих батонов использовалась несвежая, ставшая прогорклой мука, либо была нарушена технология производства хлеба.

При этом в "Росконтроле" подчеркнули: в батоне с Алтая не обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. Кроме того, в нем не нашли плесени, в том числе картофельной болезни.

Картофельную палочку нашли сразу в трех батонах новосибирских производителей. В "Роскачестве" подчеркнули, что картофельную болезнь они нашли впервые за все исследование нарезных батонов в стране.

Из сообщения системы "Роскачество":

— Хлеб, зараженный картофельной палочкой, издает неприятный запах и имеет липкий и тягучий мякиш, порой близкий по консистенции к слизи. "Больной" хлеб можно определить и по виду, и по запаху. Есть его, конечно же, не стоит. Для того, чтобы не столкнуться с подобной продукцией, рекомендуется приобретать хлеб в точках организованной торговли, где созданы все условия для хранения и реализации хлеба. При комнатной температуре выше 20 градусов хлеб лучше убрать в холодильник.

Масштабное исследование нарезных батонов, организованное Роскачеством, впервые дополнили результатами экспертизы в Сибирском федеральном округе. Всего для исследования отобрали образцы 20 торговых марок, купленных в Забайкалья, Красноярского края, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях и на Алтае.

Ранее "Роскачество" проверяло алтайский мед, сливочное масло, муку и макароны. Серьезных претензий тогда не было. А вот алтайский сыр экспертам пришелся не по вкусу.