В России началась масштабная проверка молочных продуктов

Проводить ее будут путем закупки в розничной продаже молока, творога и сливочного масла. Их образцы исследуют в лабораториях Россельхознадзора и Роспотребнадзора. После подсчитают долю фальсификата на рынке.

Мероприятие носит беспрецедентный характер: оно впервые имеет федеральный масштаб и задействует сразу три надзорных ведомства. Курирует проверку министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов. Ему, как утверждают источники агентства, поручено "утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности".

Источник в одной из молокоперерабатывающих компаний пояснил, что производителей проверка не касается — она пройдет на уровне магазинов. В торговых сетях заявили, что подобные проверки — только отдельными надзорными ведомствами — проводятся регулярно, а о данной масштабной акции никаких уведомлений не поступало, пишет polit.ru.