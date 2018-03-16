В России началась масштабная проверка молочных продуктов

Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество до 26 марта проверят реализуемую в России молочную продукцию. Такое поручение дал ведомствам вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает РБК.
Проводить ее будут путем закупки в розничной продаже молока, творога и сливочного масла. Их образцы исследуют в лабораториях Россельхознадзора и Роспотребнадзора. После подсчитают долю фальсификата на рынке.
Мероприятие носит беспрецедентный характер: оно впервые имеет федеральный масштаб и задействует сразу три надзорных ведомства. Курирует проверку министр по вопросам "открытого правительства" Михаил Абызов. Ему, как утверждают источники агентства, поручено "утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности".
Источник в одной из молокоперерабатывающих компаний пояснил, что производителей проверка не касается — она пройдет на уровне магазинов. В торговых сетях заявили, что подобные проверки — только отдельными надзорными ведомствами — проводятся регулярно, а о данной масштабной акции никаких уведомлений не поступало, пишет polit.ru.
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