Барнаульский предприниматель открыл бар в отеле Hilton

Барнаульский предприниматель Сергей Примин открыл бар In Vino в четырехзвездочном отеле Doubletree by Hilton в Новосибирске. Он рассказал altapress.ru, что это третье заведение в городе и пятое в городах Сибири.
Сергей Примин представляет в Барнауле "Винотеку" и ряд других проектов, в том числе формат In Vino. Бар работает в Барнауле, Томске и три заведения в Новосибирске.
Последнюю точку открыли в Doubletree by Hilton на первом этаже. В зале шесть столиков на 2–4 человека каждый и один крупный общий стол для проведения дегустаций. Интерьер выполнен в древесных и синих тонах, которые оттеняют бордовый цвет небольших участков стен.
Любую купленную в винотеке бутылку можно выпить на месте, доплатив 300 рублей.
Сергей Примин,
владелец сети In Vino:
— Мы планируем развиваться и дальше. В Барнауле готовимся открыть заведение нового формата. Это будет магазин и кафе в новом ЖК "Собрание" в центре города. Пока дом строится, но мы надеемся, что это не затянется.
Формат заведения в Барнауле сейчас прорабатывают. Примин отметил, что тенденции в нише баров меняются очень динамично. Окончательное решение предприниматель будет принимать ближе к открытию заведения.
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