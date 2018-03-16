Барнаульский предприниматель открыл бар в отеле Hilton

Сергей Примин представляет в Барнауле "Винотеку" и ряд других проектов, в том числе формат In Vino. Бар работает в Барнауле, Томске и три заведения в Новосибирске.

Последнюю точку открыли в Doubletree by Hilton на первом этаже. В зале шесть столиков на 2–4 человека каждый и один крупный общий стол для проведения дегустаций. Интерьер выполнен в древесных и синих тонах, которые оттеняют бордовый цвет небольших участков стен.

Любую купленную в винотеке бутылку можно выпить на месте, доплатив 300 рублей.

Сергей Примин,

владелец сети In Vino:

— Мы планируем развиваться и дальше. В Барнауле готовимся открыть заведение нового формата. Это будет магазин и кафе в новом ЖК "Собрание" в центре города. Пока дом строится, но мы надеемся, что это не затянется.

Формат заведения в Барнауле сейчас прорабатывают. Примин отметил, что тенденции в нише баров меняются очень динамично. Окончательное решение предприниматель будет принимать ближе к открытию заведения.