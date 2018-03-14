Повышение пенсий с 1 апреля 2018 года: кому будут повышать и на сколько

По закону социальные и прочие пенсии, кроме страховых, должны индексироваться раз в год на столько, на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в стране за предыдущий год, пояснили altapress.ru специалисты отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

Этот процент высчитывает Росстат. А потом размер индексации утверждается постановлением правительства России.

В 2017 году прожиточный минимум пенсионера в среднем вырос на 2,9% — до 8135 рублей. Будут ли социальные пенсии проиндексированы именно на 2,9%? В алтайском отделении ПФР объяснили следующее.

Из ответа на запрос группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Алтайскому краю:

— Пока об индексации написано лишь в проекте постановления правительства. Но нет сомнений в том, что оно будет подписано и повышение произойдет в положенный срок.

Насколько произойдет повышение пенсий в 2018 году?

Как уже писал altapress.ru, в постановлении указано, что социальные пенсии повысят на 2,9%, а в деньгах средний рост составит 255 рублей.

Между тем, в конце 2017 года представители пенсионного фонда РФ заявили, что повышение этого вида пенсий (включая социальные) с 1 апреля 2018 года составит 4,1%. Однако по факту прожиточный минимум пенсионера увеличился лишь на 2,9% — очевидно, отсюда и вероятные уменьшение размера индексации.

Последнее повышение страховых пенсий произошло с 1 января 2018 года на 3,7%, это выше уровня инфляции за 2017 год. В Алтайском крае увеличенные пенсии получили с 1 января около 580 тыс. неработающих пенсионеров.

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии — ПФР проведет их традиционную беззаявительную корректировку, пишет сайт ПФР.

Виды социальных пенсий

Законодательством предусмотрены следующие виды социальных пенсий (выплачиваются неработающим):