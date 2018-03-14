Повышение пенсий с 1 апреля 2018 года: кому будут повышать и на сколько

Повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, произойдет 1 апреля 2018 года. Однако рост будет меньшим, чем предполагалось в конце 2017 года. До этого последнее повышение пенсии было 1 января 2018 года.
По закону социальные и прочие пенсии, кроме страховых, должны индексироваться раз в год на столько, на сколько вырос прожиточный минимум пенсионера в стране за предыдущий год, пояснили altapress.ru специалисты отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.
Этот процент высчитывает Росстат. А потом размер индексации утверждается постановлением правительства России.
В 2017 году прожиточный минимум пенсионера в среднем вырос на 2,9% — до 8135 рублей. Будут ли социальные пенсии проиндексированы именно на 2,9%? В алтайском отделении ПФР объяснили следующее.
Из ответа на запрос группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Алтайскому краю:
— Пока об индексации написано лишь в проекте постановления правительства. Но нет сомнений в том, что оно будет подписано и повышение произойдет в положенный срок.
Насколько произойдет повышение пенсий в 2018 году?
Как уже писал altapress.ru, в постановлении указано, что социальные пенсии повысят на 2,9%, а в деньгах средний рост составит 255 рублей.
Между тем, в конце 2017 года представители пенсионного фонда РФ заявили, что повышение этого вида пенсий (включая социальные) с 1 апреля 2018 года составит 4,1%. Однако по факту прожиточный минимум пенсионера увеличился лишь на 2,9% — очевидно, отсюда и вероятные уменьшение размера индексации.
Последнее повышение страховых пенсий произошло с 1 января 2018 года на 3,7%, это выше уровня инфляции за 2017 год. В Алтайском крае увеличенные пенсии получили с 1 января около 580 тыс. неработающих пенсионеров.
У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии — ПФР проведет их традиционную беззаявительную корректировку, пишет сайт ПФР.
Виды социальных пенсий
Законодательством предусмотрены следующие виды социальных пенсий (выплачиваются неработающим):
- социальная пенсия по старости (назначается гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет, не имеющим право на страховую пенсию, а также гражданам, из числа малочисленных народов Севера в возрасте 55 и 50 лет, мужчинам и женщинам соответственно);
- социальная пенсия по инвалидности (назначается инвалидам 1,2,3 группы, инвалидам с детства, детям-инвалидам);
- социальная пенсия по случаю потери кормильца (назначается детям до 18 лет, а в случае, если они обучаются по очной форме, то до 23 лет, потерявших одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, а с 1 января 2018 года - еще и детям, оба родителя которых неизвестны).
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