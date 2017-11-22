В алтайском отделении ПФР рассказали, насколько и когда повысятся пенсии

Сегодня, 15:51.
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Очередная индексация страховых пенсий в 2018 году состоится не с 1 февраля, как обычно, а с 1 января, и уже перед Новым годом часть пенсионеров смогут получить деньги в увеличенном размере. Но индексация по-прежнему положена только неработающим — по крайней мере, на сегодня сведений об изменении подхода к работающим пенсионерам нет. Управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов рассказал все подробности.

Алтайские пенсионеры на курсах компьютерной грамотности МТС.
Алтайские пенсионеры на курсах компьютерной грамотности МТС. Фото: пресс-служба МТС.

Обгоним инфляцию

С 1 января 2018 года пенсии планируется проиндексировать — то есть увеличить — на 3,7%, что выше прогнозируемой на 2017 год инфляции (3,2%).

Правда, пока федеральный закон об этом еще не принят — есть только законопроект, но он уже внесен в Госдуму. По расчетам отделения ПФР по Алтайскому краю, после проведения индексации средний размер страховой пенсии по краю составит 12 606 рублей, что на 955,8 рублей больше, чем 1 января 2017 года (напомним, в 2017 году индексация была проведена в феврале).

Сколько в среднем будут получать алтайские пенсионеры в январе 2018 года?
(в скобках указан рост к 1 января 2017 года)?

  • Получатели пенсий по старости — 12 844 рублей (966 рублей).
  • Получатели пенсий по государственному обеспечению — 9045 рублей (125 рублей).
  • Участники Великой Отечественной войны — 36 231 рублей (1845 рублей)

При этом с 1 апреля предполагается проиндексировать пенсии по государственному обеспечению (на 4,1%), а с 1 февраля на 3,2% ЕДВ — ежемесячную денежную выплату.

Борис Трофимов.
Борис Трофимов.

Успеют ли выплатить вовремя?

Управляющий отделением ПФР уверен, что выплаты пройдут вовремя, денег хватит, пересчитать пенсии сотрудники успеют.

Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

В декабре мы произведем все необходимые процедуры, связанные с индексацией, и тем, кто получает пенсии в кредитных учреждений в первой декаде января, все выплаты будут зачислены, как обычно, перед Новым годом — то есть в последние дни декабря.

В декабре расходы алтайского отделения ПФР составят 15 млрд 67 млн рублей — с учетом выплат текущих (декабрьских) пенсий, аванса (то есть части январских пенсий) и федеральной социальной доплаты.

Индексация после увольнения

Но обратите внимание: индексируют пенсии, как и раньше, только неработающим пенсионерам. При этом в 2018 году изменился порядок выплат "замороженной" индексации тем пенсионерам, которые уволятся.

Борис Трофимов,
управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Если пенсионер прекращает трудовую деятельность, ему индексируют пенсию на все пропущенные индексы. Раньше пенсия у такого пенсионера увеличивалась только через три месяца после увольнения. В 2018 году пенсия ему будет увеличена с первого месяца после увольнения.

Но получит он ее на руки через три месяца. Иначе говоря, если он ушёл с работы в марте, то уже с 1 апреля его пенсия будет проиндексирована. Но получит он ее с 1 июля. По нашим расчетам, за эти три месяца в среднем сумма будет 3-5 тыс. рублей.

Факт

Количество пенсионеров в Алтайском крае увеличилось с начала года до 760 783 человек, или примерно на 2 тыс. На 1 января 2017 года в крае было 757 961 пенсионеров.

При этом количество работающих пенсионеров продолжает уменьшаться. По последним данным, в крае работают 109 513 пенсионеров, то есть на 11 тысяч меньше, чем год назад.

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