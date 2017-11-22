В алтайском отделении ПФР рассказали, насколько и когда повысятся пенсии

Обгоним инфляцию

С 1 января 2018 года пенсии планируется проиндексировать — то есть увеличить — на 3,7%, что выше прогнозируемой на 2017 год инфляции (3,2%).

Правда, пока федеральный закон об этом еще не принят — есть только законопроект, но он уже внесен в Госдуму. По расчетам отделения ПФР по Алтайскому краю, после проведения индексации средний размер страховой пенсии по краю составит 12 606 рублей, что на 955,8 рублей больше, чем 1 января 2017 года (напомним, в 2017 году индексация была проведена в феврале).

Сколько в среднем будут получать алтайские пенсионеры в январе 2018 года?

(в скобках указан рост к 1 января 2017 года)?

Получатели пенсий по старости — 12 844 рублей (966 рублей).

(966 рублей). Получатели пенсий по государственному обеспечению — 9045 рублей (125 рублей).

(125 рублей). Участники Великой Отечественной войны — 36 231 рублей (1845 рублей)

При этом с 1 апреля предполагается проиндексировать пенсии по государственному обеспечению (на 4,1%), а с 1 февраля на 3,2% ЕДВ — ежемесячную денежную выплату.

Успеют ли выплатить вовремя?

Управляющий отделением ПФР уверен, что выплаты пройдут вовремя, денег хватит, пересчитать пенсии сотрудники успеют.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

В декабре мы произведем все необходимые процедуры, связанные с индексацией, и тем, кто получает пенсии в кредитных учреждений в первой декаде января, все выплаты будут зачислены, как обычно, перед Новым годом — то есть в последние дни декабря.

В декабре расходы алтайского отделения ПФР составят 15 млрд 67 млн рублей — с учетом выплат текущих (декабрьских) пенсий, аванса (то есть части январских пенсий) и федеральной социальной доплаты.

Индексация после увольнения

Но обратите внимание: индексируют пенсии, как и раньше, только неработающим пенсионерам. При этом в 2018 году изменился порядок выплат "замороженной" индексации тем пенсионерам, которые уволятся.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю:

Если пенсионер прекращает трудовую деятельность, ему индексируют пенсию на все пропущенные индексы. Раньше пенсия у такого пенсионера увеличивалась только через три месяца после увольнения. В 2018 году пенсия ему будет увеличена с первого месяца после увольнения. Но получит он ее на руки через три месяца. Иначе говоря, если он ушёл с работы в марте, то уже с 1 апреля его пенсия будет проиндексирована. Но получит он ее с 1 июля. По нашим расчетам, за эти три месяца в среднем сумма будет 3-5 тыс. рублей.

Факт

Количество пенсионеров в Алтайском крае увеличилось с начала года до 760 783 человек, или примерно на 2 тыс. На 1 января 2017 года в крае было 757 961 пенсионеров.

При этом количество работающих пенсионеров продолжает уменьшаться. По последним данным, в крае работают 109 513 пенсионеров, то есть на 11 тысяч меньше, чем год назад.