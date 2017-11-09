Независимая экспертиза сочла образец алтайского сыра затхлым и невкусным

Сегодня, 14:13.
Потребитель

Независимая система оценки качества товаров "Росконтроль" опубликовала результаты исследования сыра "Российский". Cпециалисты закупили шесть образцов этого продукта в нарезке. Выяснилось, что растительных жиров сыры не содержат. Это плюс. Зато по другим параметрам у экспертов возникла масса вопросов. Так, сыр "Российский" производства компании "Киприно" по органолептическим показателям получил самые низкие оценки. 

Дни Алтайского сыра — 2016.
Дни Алтайского сыра — 2016. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Росконтроль" пришел к выводу, что у образца из Алтайского края слабо эластичная консистенция, вкус и запах слабо выраженные, с легким затхлым запахом и с горьким привкусом. Отдельные глазки — рваной формы различного размера.

Из сообщения "Росконтроля": 

Сыр изготовлен по СТО. Не соответствует требованиям ГОСТа: показатели оценки вкуса и запаха ниже требований к первому сорту, такие сыры к реализации не допускаются, а подлежат дальнейшей переработке. Массовая доля соли 2,0% превышает рекомендованный стандартом верхний уровень 1,8%. Активная кислотность значительно выше диапазона, определенного стандартом для "Российского сыра".

При этом эксперты отмечают, что сыр "Российский" "Киприно" в нарезке соответствует требованиям безопасности по проверенным физико-химическим и микробиологическим показателям. В образце нет загустителей и консервантов. По параметру "Натуральность" образец получил высокую оценку. 

Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.
Праздник сыра. Барнаул, 18 августа 2017 года.

Сыр "Российский" проверяется уже не первый раз. Ранее государственная экспертиза "Роскачество" огласила результаты своих исследований. Пальмовых жиров в 30 образцах, среди них был и "Киприно", не обнаружили. При этом эксперты сочли, что алтайский сыр имеет "низкие показатели вкуса".  

  

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