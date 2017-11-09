Независимая экспертиза сочла образец алтайского сыра затхлым и невкусным

Независимая система оценки качества товаров "Росконтроль" опубликовала результаты исследования сыра "Российский". Cпециалисты закупили шесть образцов этого продукта в нарезке. Выяснилось, что растительных жиров сыры не содержат. Это плюс. Зато по другим параметрам у экспертов возникла масса вопросов. Так, сыр "Российский" производства компании "Киприно" по органолептическим показателям получил самые низкие оценки.
"Росконтроль" пришел к выводу, что у образца из Алтайского края слабо эластичная консистенция, вкус и запах слабо выраженные, с легким затхлым запахом и с горьким привкусом. Отдельные глазки — рваной формы различного размера.
Из сообщения "Росконтроля":
Сыр изготовлен по СТО. Не соответствует требованиям ГОСТа: показатели оценки вкуса и запаха ниже требований к первому сорту, такие сыры к реализации не допускаются, а подлежат дальнейшей переработке. Массовая доля соли 2,0% превышает рекомендованный стандартом верхний уровень 1,8%. Активная кислотность значительно выше диапазона, определенного стандартом для "Российского сыра".
При этом эксперты отмечают, что сыр "Российский" "Киприно" в нарезке соответствует требованиям безопасности по проверенным физико-химическим и микробиологическим показателям. В образце нет загустителей и консервантов. По параметру "Натуральность" образец получил высокую оценку.
Сыр "Российский" проверяется уже не первый раз. Ранее государственная экспертиза "Роскачество" огласила результаты своих исследований. Пальмовых жиров в 30 образцах, среди них был и "Киприно", не обнаружили. При этом эксперты сочли, что алтайский сыр имеет "низкие показатели вкуса".
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