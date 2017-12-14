Разбор. Из чего сделана "Докторская" колбаса?

4 Что еще добавляют в колбасу?

Фосфаты. Они необходимы при изготовлении как стабилизаторы. В повышенных количествах могут негативно влиять на организм.

Нитрит натрия. Он обладает антибактериальными и антиокислительными свойствами, поэтому применяется при производстве пищевой продукции как консервант и, побочно, как фиксатор окраски. На этикетках нитрит натрия обычно указывается как пищевая добавка Е250. Нитрит защищает продукты от бактерий ботулизма и помогает им выглядеть аппетитно, сохранять цвет. Пищевая добавка Е250 разрешена во всем мире.

Каррагинан. С его помощью получают необходимую консистенцию фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка. Он формирует текстуру продукта. Но ГОСТ запрещает использовать каррагинан.

Крахмал. Его используют для улучшения консистенции фарша, его "склеивания". ГОСТ допускает его наличие, но с обязательным указанием на упаковке.

Консерванты. Закон не нормирует присутствие консервантов в колбасе, однако оговаривает, что в мясных продуктах для детей не должно быть сорбиновой и бензойной кислот.