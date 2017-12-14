Разбор. Из чего сделана "Докторская" колбаса?

Эксперты "Роскачества" проверили 30 марок российской колбасы "Докторская" и только 6 из них могут претендовать на Знак качества. Altapress.ru разбирался, как делают "Докторскую" и из чего она состоит.
Её назвали так потому, что она предназначалась "больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма". Разработали её сотрудники завода им. Микояна по заказу Народного комиссариата здравоохранения.
Изначально, в 30-х годах прошлого века, в состав этой колбасы входили говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Рецептура была неизменной до 1974 года — потом в "Докторскую" решили добавлять немного крахмала и муки. Сейчас в колбасе, сделанной по ГОСТу, допустим нитрит натрия и специи, а в сделанной по ТУ — ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата.
По ГОСТу Р 52196-2011, колбаса "Докторская" должна быть изготовлена из свино-говяжьего фарша. Мяса курицы в ней быть не должно.
Но куриное мясо в колбасе может быть, если она изготовлена по собственным стандартам предприятия, а наличие курицы указано на упаковке. Это не нарушение, но такая колбаса не сможет претендовать на российский Знак качества.
Фосфаты. Они необходимы при изготовлении как стабилизаторы. В повышенных количествах могут негативно влиять на организм.
Нитрит натрия. Он обладает антибактериальными и антиокислительными свойствами, поэтому применяется при производстве пищевой продукции как консервант и, побочно, как фиксатор окраски. На этикетках нитрит натрия обычно указывается как пищевая добавка Е250. Нитрит защищает продукты от бактерий ботулизма и помогает им выглядеть аппетитно, сохранять цвет. Пищевая добавка Е250 разрешена во всем мире.
Каррагинан. С его помощью получают необходимую консистенцию фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка. Он формирует текстуру продукта. Но ГОСТ запрещает использовать каррагинан.
Крахмал. Его используют для улучшения консистенции фарша, его "склеивания". ГОСТ допускает его наличие, но с обязательным указанием на упаковке.
Консерванты. Закон не нормирует присутствие консервантов в колбасе, однако оговаривает, что в мясных продуктах для детей не должно быть сорбиновой и бензойной кислот.
На основе материала Роскачества.
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