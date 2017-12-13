Разбор. Из чего состоит русская водка?

Эксперты "Роскачества" перед новогодними праздниками проверили 49 марок водки и все они признаны качественными. Altapress.ru с помощью экспертов "Роскачества" разбирался, из чего состоит этот напиток и чего в его составе быть не должно.
Чаще всего её делают на основе этилового ректификованного спирта "люкс" и "альфа". "Люкс" вырабатывают из разных видов зерна (рожь, пшеница, кукуруза) и их смеси в различных соотношениях, но с применением картофеля. "Альфа" вырабатывается только из пшеницы, ржи или их смеси.
От воды. В ней должен быть необходимый набор микро- и макроэлементов, различные соли (натрий + калий, кальций, магний, фосфаты, нитраты, сульфаты, хлориды). Их количество определяет техрегламент. На производстве воду для алкогольного напитка смягчают, катионы "неподходящих" кальция и магния замещают катионами калия и натрия. Потом вода может подвергаться обратному осмосу. Убираются сульфаты, которые придают водке горечь.
С помощью спектрально-люминесцентного анализа: спектральные характеристики исследуемого образца водки сравниваются со спектральными характеристиками контрольных образцов-эталонов, приготовленных на основе спирта из непищевого сырья.
Просто капнуть водку на руки, растереть и понюхать. Резкий неприятный запах сигнализирует о наличии сивушных масел.
Крепость обычной водки может составлять от 37,5 до 56 %, особой — от 37,5 до 45 %. У поддельной водки она ниже.
Да. На этикетках производители пишут, что водка очищена молоком или с помощью угольного фильтра длиной 13 м. Или что производитель использует особую тройную серебряную фильтрацию. Все эти технологии существуют. Сейчас часто применяется серебряная или платиновая фильтрация.
Это может быть маркетинговым ходом. Потребитель может потребовать у производителя подтверждение. Если его не предоставят, вы можете обратиться в ФАС.
По материалам "Роскачества".
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