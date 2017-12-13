Разбор. Из чего состоит русская водка?

Сегодня, 21:19.
Жизнь

Эксперты "Роскачества" перед новогодними праздниками проверили 49 марок водки и все они признаны качественными. Altapress.ru с помощью экспертов "Роскачества" разбирался, из чего состоит этот напиток и чего в его составе быть не должно.

Нет водки.
Нет водки. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
1 На основе чего производится водка?

Чаще всего её делают на основе этилового ректификованного спирта "люкс" и "альфа". "Люкс" вырабатывают из разных видов зерна (рожь, пшеница, кукуруза) и их смеси в различных соотношениях, но с применением картофеля. "Альфа" вырабатывается только из пшеницы, ржи или их смеси.

2 От чего еще зависит её качество?

От воды. В ней должен быть необходимый набор микро- и макроэлементов, различные соли (натрий + калий, кальций, магний, фосфаты, нитраты, сульфаты, хлориды). Их количество определяет техрегламент. На производстве воду для алкогольного напитка смягчают, катионы "неподходящих" кальция и магния замещают катионами калия и натрия. Потом вода может подвергаться обратному осмосу. Убираются сульфаты, которые придают водке горечь.

С помощью спектрально-люминесцентного анализа: спектральные характеристики исследуемого образца водки сравниваются со спектральными характеристиками контрольных образцов-эталонов, приготовленных на основе спирта из непищевого сырья. 

Как в домашних условиях проверить, есть ли в водке вредные сивушные масла?

Просто капнуть водку на руки, растереть и понюхать. Резкий неприятный запах сигнализирует о наличии сивушных масел.

Какая должна быть крепость у водки?

Крепость обычной водки может составлять от 37,5 до 56 %, особой — от 37,5 до 45 %. У поддельной водки она ниже.

6 Правда ли что водку очищают с помощью серебряной фильтрации?

Да. На этикетках производители пишут, что водка очищена молоком или с помощью угольного фильтра длиной 13 м. Или что производитель использует особую тройную серебряную фильтрацию. Все эти технологии существуют. Сейчас часто применяется серебряная или платиновая фильтрация.

7 Производитель пишет, что использует воду с ледников или Байкала. Это правда?

Это может быть маркетинговым ходом. Потребитель может потребовать у производителя подтверждение. Если его не предоставят, вы можете обратиться в ФАС.

По материалам "Роскачества".

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