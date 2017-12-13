Разбор. Из чего состоит русская водка?

2 От чего еще зависит её качество?

От воды. В ней должен быть необходимый набор микро- и макроэлементов, различные соли (натрий + калий, кальций, магний, фосфаты, нитраты, сульфаты, хлориды). Их количество определяет техрегламент. На производстве воду для алкогольного напитка смягчают, катионы "неподходящих" кальция и магния замещают катионами калия и натрия. Потом вода может подвергаться обратному осмосу. Убираются сульфаты, которые придают водке горечь.





С помощью спектрально-люминесцентного анализа: спектральные характеристики исследуемого образца водки сравниваются со спектральными характеристиками контрольных образцов-эталонов, приготовленных на основе спирта из непищевого сырья.