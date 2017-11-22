Ученые рассказали, какие спиртные напитки вызывают агрессию, а какие - всплески любви

Сегодня, 20:19.
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Психологи из Великобритании подтвердили, что выпивка вызывает определенные эмоциональные и поведенческие "отклонения". В ходе исследования выяснилось, крепкий алкоголь, в том числе и водка, чаще всего провоцируют человека на агрессию. Об этом сообщают РИА Новости со  ссылкой на BMJ Open.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото: СС0.

Исследователи решили проверить, как поведение человека меняется под воздействием тех или иных напитков. Ученые опросили примерно 29 тысяч молодых людей и девушек, в 21 стране мира. Опрос показал, что разные типы спиртного вызывали примерно одинаковые ощущения и эмоции у респондентов из разных культур и стран.

Оказалось, что водка и другие крепкие напитки имели одну характерную особенность — они заставляли участников быть более агрессивными и ввязываться в различные драки и потасовки.  

Люди, употребляющие красные вина и пиво отмечали, что эти виды алкоголя вызывали у них чувство расслабления и усталости, а любители крепких напитков отмечали наступающий "тонус" и сексуальную привлекательность для представителей противоположного пола. А вот белое вино вызывало смешанные чувства или же не влияло на эмоции вовсе.

Исследователи уверены, что цены на алкоголь стоит заметно повысить, чтобы снизить уровень агрессии и алкоголизма.


 

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