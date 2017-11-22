Ученые рассказали, какие спиртные напитки вызывают агрессию, а какие - всплески любви

Психологи из Великобритании подтвердили, что выпивка вызывает определенные эмоциональные и поведенческие "отклонения". В ходе исследования выяснилось, крепкий алкоголь, в том числе и водка, чаще всего провоцируют человека на агрессию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на BMJ Open.
Исследователи решили проверить, как поведение человека меняется под воздействием тех или иных напитков. Ученые опросили примерно 29 тысяч молодых людей и девушек, в 21 стране мира. Опрос показал, что разные типы спиртного вызывали примерно одинаковые ощущения и эмоции у респондентов из разных культур и стран.
Оказалось, что водка и другие крепкие напитки имели одну характерную особенность — они заставляли участников быть более агрессивными и ввязываться в различные драки и потасовки.
Люди, употребляющие красные вина и пиво отмечали, что эти виды алкоголя вызывали у них чувство расслабления и усталости, а любители крепких напитков отмечали наступающий "тонус" и сексуальную привлекательность для представителей противоположного пола. А вот белое вино вызывало смешанные чувства или же не влияло на эмоции вовсе.
Исследователи уверены, что цены на алкоголь стоит заметно повысить, чтобы снизить уровень агрессии и алкоголизма.
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