Ученые отыскали теоретически обитаемую планету размером с Юпитер

По расчетам ученых, NGTS-1b сопоставима по размерам с крупнейшей планетой Солнечной системы – Юпитером, однако примерно на 1/5 легче.

Особенность объекта в том, что температура на его поверхности достигает 530 градусов, а год из-за близости к светилу длится всего 2,5 земных суток.

При всей кажущейся непригодности условий для жизни ученые отнесли данное небесное тело к экзопланетам класса "Горячий юпитер". Теоретически там могут существовать простейшие формы жизни.

Планета NGTS-1b находится в 600 световых годах от нашей системы в Созвездии Колумба. Она всего вдвое меньше в диаметре, чем звезда, вокруг которой вращается. При этом расстояние между телами составляет всего 3% от расстояния между Землей и Солнцем или 2,8 млн миль, что ничтожно мало для столь массивных объектов.