Ученые отыскали теоретически обитаемую планету размером с Юпитер

Ученые-космологи Паранальского университета в Чили открыли очередную экзопланету, на которой теоретически может быть жизнь, пишет Runews24.ru.
По расчетам ученых, NGTS-1b сопоставима по размерам с крупнейшей планетой Солнечной системы – Юпитером, однако примерно на 1/5 легче.
Особенность объекта в том, что температура на его поверхности достигает 530 градусов, а год из-за близости к светилу длится всего 2,5 земных суток.
При всей кажущейся непригодности условий для жизни ученые отнесли данное небесное тело к экзопланетам класса "Горячий юпитер". Теоретически там могут существовать простейшие формы жизни.
Планета NGTS-1b находится в 600 световых годах от нашей системы в Созвездии Колумба. Она всего вдвое меньше в диаметре, чем звезда, вокруг которой вращается. При этом расстояние между телами составляет всего 3% от расстояния между Землей и Солнцем или 2,8 млн миль, что ничтожно мало для столь массивных объектов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.