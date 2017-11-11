Ученые обнаружили неожиданную опасность алкоголя

Алкоголь не просто убивает нервные клетки, а препятствует образованию новых, при этом этанол по-разному влияет на участки мозга, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Reports.
Специалистам Техасского университета удалось проанализировать, как алкоголь влияет на стволовые клетки в долгосрочной перспективе.
Оказалось, что употребление спиртного оказывает разное воздействие на участки мозга. Наибольший вред причиняется стволовым клеткам в зоне, ответственной за производство новых нейронов на протяжении всей жизни.
Полученные данные, по мнению исследователей, помогут усовершенствовать методы лечения алкоголизма. Они подчеркивают, что лечение зависимости требует не только защиты еще нетронутых нейронов, но и стимуляции активности стволовых клеток, пишут РИА Новости.
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