Роскачество нашло один хороший российский коньяк в Крыму

В общей сложности специалисты проверили 47 бутылок алкогольного напитка, произведенных как в России, так и во Франции, Грузии, Армении и Молдавии. Важнейшим пунктом исследования выступало определение сорта спирта, из которого сделан коньяк. По данным Роскачества, он должен быть коньячным, а не картофельным или пшеничным.

Выяснилось, что пять производителей использовали запрещенные межгосударственным и национальным стандартами синтетические ароматизаторы. 15 марок из проверенных 47 были выполнены из виноградного спирта. Однако в связи с тем, что метод изотопного анализа не включен в перечень, поддерживающий ГОСТ, с юридической точки зрения эти виды коньяков — не нарушители.

Все нарушители выявлены в наиболее доступной ценовой категории — от 371 до 511 рублей. Это производители "Вино-коньячный комбинат "РУСЬ", "Винно-коньячный завод "Русский", "Коньячный завод "Арегак", "Одесский" ("Родник и К") и "Белая гвардия" (ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков "Росинка").

Ранее Роскачество заявляло, что каждая пятая бутылка коньяка на российском рынке фальсифицирована.