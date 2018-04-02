Роскачество: каждая пятая бутылка коньяка является фальсификатом

Почти пятая часть образцов коньяка на росийском рынке является фальсификатом. К такому выводу пришло Роскачество.
В ходе исследования Роскачества выяснилось, что около 21% коньяков произведены не из виноградного спирта. В таком случае такой спиртной напиток не может называться коньяком, сообщает НТВ со ссылкой на главу Рокачества Максима Протасова.
Некоторые недобросовестные производители используют пшеничный или картофельный спирт, отметил Протасов.
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