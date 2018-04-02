Роскачество: каждая пятая бутылка коньяка является фальсификатом

В ходе исследования Роскачества выяснилось, что около 21% коньяков произведены не из виноградного спирта. В таком случае такой спиртной напиток не может называться коньяком, сообщает НТВ со ссылкой на главу Рокачества Максима Протасова.

Некоторые недобросовестные производители используют пшеничный или картофельный спирт, отметил Протасов.