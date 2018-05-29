В соцсети обсуждают новую оптическую иллюзию

Пользователи соцсетей обсуждают новую оптическую иллюзию с "пересаженными" головами мужчины и женщины, пишет РИА Новости.
На снимке изображены два человека, один из которых обнимает другого. Кажется, что мужчина стоит в женской одежде, наклонившись к девушке, которая сидит на стуле.
At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE— cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.
Пост набрал за несколько дней более 40 тысяч репостов и около 100 тысяч лайков. Пользователи пишут, что потратили более минуты, чтобы определить, что изображено на снимке. Некоторые пользователи поняли подвох только после того, как в комментариях опубликовали фотографию с обрисованными силуэтами молодых людей.
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