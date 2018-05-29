В соцсети обсуждают новую оптическую иллюзию

На снимке изображены два человека, один из которых обнимает другого. Кажется, что мужчина стоит в женской одежде, наклонившись к девушке, которая сидит на стуле.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.

Пост набрал за несколько дней более 40 тысяч репостов и около 100 тысяч лайков. Пользователи пишут, что потратили более минуты, чтобы определить, что изображено на снимке. Некоторые пользователи поняли подвох только после того, как в комментариях опубликовали фотографию с обрисованными силуэтами молодых людей.





