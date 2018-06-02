Автоновости

В Барнауле камеры сняли, как автоледи сбила женщину

Сегодня, 13:19.
Автоновости

В Барнауле вечером 1 июня автомобиль сбил пешехода, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

ДТП 1 июня в Барнауле.
ДТП 1 июня в Барнауле. Фото : vk.com/incident_brn.

ДТП произошло  на пересечении Павловского тракта и улицы Бабуркина. Свидетели инцидента пишут, что иномарка под управлением женщины сбила пешехода.

Какие травмы получила пострадавшая и в каком она состоянии, неизвестно.

Напомним, в Барнауле утром 2 июня автомобиль "Волга" вылетел на трамвайные пути.

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