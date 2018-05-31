В алтайском городе перевернувшийся автомобиль Toyota чуть не влетел в здание. Фото : vk.com/incident_22. В алтайском городе перевернувшийся автомобиль Toyota чуть не влетел в здание. Фото : vk.com/incident_22. В алтайском городе перевернувшийся автомобиль Toyota чуть не влетел в здание. Фото : Егор Маергачев в vk.com/incident_22. В алтайском городе перевернувшийся автомобиль Toyota чуть не влетел в здание. Фото : Егор Маергачев в vk.com/incident_22. В алтайском городе перевернувшийся автомобиль Toyota чуть не влетел в здание. Фото : Егор Маергачев в vk.com/incident_22.

Свидетели аварии пишут, что она произошла рядом с интернатом. Автомобиль Toyota RAV4 перевернулся и едва не врезался в здание.

Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением. По их словам, мужчина не пострадал и убежал в лес.

На снимках с места ДТП видно, что Toyota RAV4 получила серьезные повреждения. Автомобиль смяло, у него повреждено лобовое стекло.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

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