Молодой бийчанин пострадал в столкновении автомобиля с деревом

Ночью 1 марта в Бийске на улице Васильева молодой водитель автомобиля Nissan Gloria врезался в дерево. В аварии пострадал пассажир, после ДТП его госпитализировали, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

Авария произошла в 2:20 около дома № 45. Автомобиль, за рулем которого был парень 1997 года рождения, ехал по улице Васильева в сторону переулка Мартьянова, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП парень 1996 года рождения, который сидел на пассажирском кресле, получил различные телесные повреждения, его госпитализировали в местную больницу. Очевидцы в группе «Аварком Бийск» пишут, что парень мог переломать ноги. Водитель не пострадал.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле утром 1 марта трамвай столкнулся с автобусом.