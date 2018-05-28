В Алтайском крае автомобиль ВАЗ врезался в железнодорожный состав

Девушка, управлявшая машиной, грубо нарушив правила дорожного движения, выехала на железнодорожный переезд. Из-за чего автомобиль врезался в вагон товарняка. Виновница аварии скрылась с места происшествия.

Вагон поезда не пострадал, у машины разбита передняя часть. Никто в ДТП не пострадал, инфраструктура железной дороги не повреждена. На движение пассажирских поездов этот инцидент не повлиял.

В РЖД напоминают водителям об опасности:

— Главной причиной ДТП на железнодорожных переездах являются грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта. ОАО "РЖД" призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Поезда идут со скоростью 60-120 км/ч, то есть за одну секунду поезд преодолевает расстояние 15-30 метров. После применения экстренного торможения пассажирский поезд проедет еще 1000 метров до полной остановки, грузовой — до 1500 метров.

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