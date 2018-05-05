В Алтайском крае будут судить перевозчика за массовое ДТП с пострадавшими пассажирами

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя фирмы "Экспресс-Газель". Водитель этой фирмы не справился с управлением на трассе и спровоцировал ДТП, в котором пострадали 22 человека.
Водителем в фирме обвиняемого работал Владимир Землянов. 4 января 2017 года он перевозил пассажиров автобусом "Higer" из Новосибирска в Бийск по участку 235 км автомобильной дороги федерального значения Р-256 "Чуйский тракт".
На территории Косихинского района водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель" и автобусом "ЛАЗ". Водитель "ЛАЗа" и двое пассажиров скончались, еще 19 граждан получили травмы различной степени тяжести.
Следствие пришло к выводу, что водитель Землянов работал с чрезмерными перегрузками. Причиной ДТП стало переутомление. Второй, подменный, водитель присутствовал только на бумаге.
Предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть более двух лиц).
Раньше он уже был осужден по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц) к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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