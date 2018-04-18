В Барнауле попали в аварию два грузовика и внедорожник

ДТП произошло на улице Попова перед перекрестком с улицей Трактовой. Сильнее всего пострадал японский внедорожник, у которого от удара о фуру смяло капот, разбилось лобовое стекло,. В заднюю часть авто врезался грузовичок.

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