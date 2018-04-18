Автоновости

В Барнауле попали в аварию два грузовика и внедорожник

Сегодня, 11:30.
Автоновости

18 апреля в Барнауле произошла массовая авария с участием фуры, небольшого грузовичка и легкового автомобиля Honda CRV, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

ДТП на улице Попова. Барнаул, 18 апреля 2018 года.
ДТП на улице Попова. Барнаул, 18 апреля 2018 года. Фото : Иван Иванов vk.com/barneos22.

ДТП произошло на улице Попова перед перекрестком с улицей Трактовой. Сильнее всего пострадал японский внедорожник, у которого от удара о фуру смяло капот, разбилось лобовое стекло,. В заднюю часть авто врезался грузовичок.

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