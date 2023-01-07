В Алтайском крае движение открыли на двух участках дороги

Движение открыли еще на двух участках дороги в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на Алтайавтодор.

Проезд для всех видов транспорта разрешили на дороге К-09 в границах Курьинского и Змеиногорского районов (с 64 по 118 км), а также Змеиногорского и Третьяковского районов (с 118 по 143 км).

Движение открыли на участке К-18 (от Ново-Калманки до Чарышского — территория Усть-Калманского и Чарышского районов).

Участок в Третьяковском районе (с 143 по 169 км) остается закрытым.

Ранее стало известно, что проезд запрещен на участке дороги К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска).