В Алтайском крае движение открыли на двух участках дороги

Проезд для всех видов транспорта разрешили на дороге К-09 в границах Курьинского и Змеиногорского районов (с 64 по 118 км), а также Змеиногорского и Третьяковского районов (с 118 по 143 км).
Движение открыли на участке К-18 (от Ново-Калманки до Чарышского — территория Усть-Калманского и Чарышского районов).
Участок в Третьяковском районе (с 143 по 169 км) остается закрытым.
Ранее стало известно, что проезд запрещен на участке дороги К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска).
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