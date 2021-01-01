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Автоновости

В Алтайском крае год Быка начинается с акции «Нетрезвый водитель»

ГИБДД по Алтайскому краю в течение первых 10 дней нового года будет проводить профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права.
ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права.
мвд.рф

В дорожной инспекции учли тот факт, что в последние годы в Алтайском крае сохраняется достаточно большим число нарушений правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Об этой тенденции в частности рассказывал краевой начальник ГИБДД Владислав Перцев в интервью altapress.ru.

Владислав Перцев,
начальник краевой ГИБДД:

За 9 месяцев этого года в крае выявлено 8 411 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Стоит сказать, что их число сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,3%, как и сократилось количество ДТП с их участием. В 2019-м эта цифра составляла более 8,8 тыс. человек.

В ГИБДД напоминают, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение — уголовное.

Еще один рейд пройдет 2 января. Сотрудники ГИБДД будут проверять наличие детских кресел при перевозке маленьких пассажиров.

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