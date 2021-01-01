В Алтайском крае год Быка начинается с акции «Нетрезвый водитель»

В дорожной инспекции учли тот факт, что в последние годы в Алтайском крае сохраняется достаточно большим число нарушений правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.
Об этой тенденции в частности рассказывал краевой начальник ГИБДД Владислав Перцев в интервью altapress.ru.
Владислав Перцев,
начальник краевой ГИБДД:
За 9 месяцев этого года в крае выявлено 8 411 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Стоит сказать, что их число сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,3%, как и сократилось количество ДТП с их участием. В 2019-м эта цифра составляла более 8,8 тыс. человек.
В ГИБДД напоминают, что в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено административное наказание, а за повторное нарушение — уголовное.
Еще один рейд пройдет 2 января. Сотрудники ГИБДД будут проверять наличие детских кресел при перевозке маленьких пассажиров.