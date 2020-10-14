«Нет культуры и взаимоуважения». Начальник краевой ГИБДД рассказал о том, почему не хватает порядка на дорогах

Сентябрь 2020 года побил все рекорды по числу аварий и смертельных случаев на дорогах Алтайского края. Только за одну неделю было зафиксировано 86 ДТП, 18 человек погибли. Под впечатлением этого безумия altapress.ru пригласил в редакцию главного государственного инспектора ГИБДД, полковника полиции Владислава Перцева. Получилось большое и откровенное интервью.

О чем говорит статистика

— Владислав Александрович , недавно вы выступили с обращением к гражданам , в котором привели данные о количестве смертей и ДТП на дорогах края. Вы сказали , что как правило , в авариях виноват именно водитель. Это подтверждено статистикой?

— Да, такая статистика есть. Данные показывают, что более чем в 80% случаев виноваты в ДТП водители.

Обращение появилось с целью побудить граждан соблюдать правила дорожного движения. Особенно в период смены сезона. Ранние сумерки и дождливая погода снижают видимость и способствуют увеличению времени реакции на то или иное изменение в дорожной обстановке. Водителям нужно быть внимательнее при приближении и проезде пешеходных переходов.

Также мы обращаемся к пешеходам, просим их быть внимательными и контролировать дорожную ситуацию. Лучше лишний раз убедиться в безопасности перед появлением на проезжей части. В том числе, призываем использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в редакции altapress.ru. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

— Но у нас в основном люди любят темную одежду.

— Не только у нас. Как показывает статистика, еще с 1990-х годов во многих регионах России люди предпочитают не только одежду темных тонов, но и машины черного цвета. В сумерках сразу не разглядишь.

— И все-таки , чем грешат водители Алтайского края?

— В первую очередь — столкновениями, которые являются следствием нарушения правил «выезд на полосу встречного движения». Здесь возникают самые тяжелые последствия.

Также в числе наиболее распространенных нарушений — проезд перекрестков, превышение установленной скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

— О чем говорит эта информация? О том , что водители плохо подготовлены или недисциплинированны?

— Подготовка водителей безусловно влияет на общую обстановку. На сайте ГИБДД опубликован список автошкол с процентным показателем, как кандидаты в водители сдают экзамены. По этой статистике гражданин, желающий получить водительское удостоверение, может выбрать школу, где подготовка более эффективная.

Сотрудники ГИБДД , которые задержали мужчину. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Госавтоинспекцией также ведется статистика ДТП с молодыми водителями (стаж управления до 2 лет). По сравнению с прошлым годом в этой группе зарегистрировано снижение аварийности.

И тем не менее, на основании статистических данных мы направляем письма в Министерство образования Алтайского края с целью инициировать дополнительные проверки в учебных заведениях, где обучались кандидаты в водители, которые на итоговых экзаменах имеют низкий процент сдачи.

К сожалению, мы также видим рост аварий с участием «молодых» водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в редакции altapress.ru. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

— Каков процент нарушений по вине алкоголя?

— За 9 месяцев этого года в крае выявлено 8 411 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Стоит сказать, что их число сократилось по сравнению с прошлым годом на 5,3%, как и сократилось количество ДТП с их участием. В 2019-м эта цифра составляла более 8,8 тыс. человек.

Алкозамки нужно сначала испытать

— В связи с этим , не кажется ли вам , что карательные меры и штрафные санкции мягковаты? Водители их особо не боятся.

— В случаях с алкогольным опьянением — да, согласен. К таким нарушителям должны применяться более жесткие меры. Считаю, что их ужесточение могло бы повлиять на снижение аварийности. Не смотря на то, что сейчас предусмотрена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде, сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять такие факты.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в редакции altapress.ru. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

— Недавно обсуждалось предложение приравнять вождение в пьяном виде к умышленному причинению тяжкого вреда. Насколько действенной оказалась бы данная мера? Что нужно предпринять , чтобы количество пьяниц за рулем сократилось?

— Это возымело бы эффект. И сейчас такое предложение рассматривается на уровне Правительства РФ. Наравне с предложением об ужесточении ответственности, где в качестве дополнительной меры предусматривается изъятие автомобиля. После принятия измененного Кодекса об административных правонарушениях, возникнут совершенно другие санкции. Более жесткие.

— Насколько принудительная установка алкозамков на автомобили , владельцы которых уже совершали пьяные наезды , может повлиять на сокращение аварий?

— Для начала надо понять, как работает это устройство, а производитель должен принять меры, чтобы «русские кулибины» не смогли обмануть механизм. Всем известно, что наши «специалисты» могут вносить такие изменения в конструкции, что даже производители удивляются.

Аварии в Барнауле 20 сентября 2020 года. «Барнаул 22», «Инцидент. Барнаул»

В этом случае водители также начнут искать способы уйти от ответственности. Для начала устройство нужно испытать, посмотреть на результаты, а потом уже говорить об эффективности.

Навести порядок с ТО и ОСАГО

— Только ли человеческий фактор влияет на аварийность? Есть же еще неисправность транспортного средства , шероховатость дорог…

— Я считаю, что в первую очередь виноват все-таки человеческий фактор. Как только участники движения появляются на дороге, начинаются дорожные отношения по типам «водитель-водитель», «водитель-пешеход», «пешеход-пешеход». Если бы была культура общения и взаимное уважение на дороге, то случаев ДТП было бы в крае гораздо меньше.

— Последние несколько лет работа системы техосмотра поражала нас своей наивностью , что ли. Как вы относитесь к тому , что государство дало разрешение непонятным компаниям выдавать диагностические карты? Причем нередко случалось так , что в автомобиль даже не заглядывали , просто подписывали бумагу и получали деньги.

— Это все видят: и законодатели, и ГИБДД. Поэтому вносятся соответствующие изменения в законодательные акты, в связи с чем сейчас принимается решение обязать техоператоров вести фото- и видеофиксацию прохождения техосмотра.

Реформа техосмотра привязала талон техосмотра к полису ОСАГО. Михаил Хаустов

Теперь при въезде и выезде транспортное средство будет фиксироваться, а данные вноситься в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра.

— Вы лично какую позицию занимаете? Отдать ТО в руки прогосударственным организациям или аккредитованным частным?

— Я считаю, что если аккредитованные организации не будут в конкурентной борьбе искать способы легкой наживы, то их можно допустить к этому процессу. Тем более за каждым техоператором теперь будет осуществляться более жесткий контроль.

Например, даже сейчас при фиксации нарушений и оформлении ДТП мы смотрим историю транспортного средства в страховой компании. В том числе диагностическую карту, где отражаются все неисправности.

Если факт недобросовестного отношения к техосмотру со стороны техоператора будет выявлен, мы отправляем информацию в Российский союз автостраховщиков. Дальше они решают, как поступать с этой организацией.

— Как обстоят дела со статистикой нарушений , связанных с неисправностью машины и отсутствием страховки? Не менее распространенная в наших краях ситуация , когда водитель считает , что заплатить штраф проще , чем оформлять страховку.

— Сотрудниками Госавтоинспекции Алтайского края выявлено в текущем году почти 29 тыс. нарушений, связанных с обязанностью страхования автогражданской ответственности.

Опытные и аккуратные водители по ОСАГО станут платить меньше Анна Зайкова

За 9 месяцев зарегистрировано 38 ДТП, когда водители управляли транспортным средством с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация. Это всего 2% от общей массы ДТП, но по сравнению с прошлым годом показатель вырос.

Сейчас мы получаем на вооружение технические средства, с помощью которых можно провести проверку автомобиля. В каждом ДТП учитываем состояние транспорта, соответствовал ли он нормативным требованиям или нет.

У гладких дорог свои минусы

— Давайте поговорим о дорожной инфраструктуре Барнаула. Насколько существующая дорожная сеть соответствует безопасности дорожного движения? Достаточно ли регулируемых пешеходных переходов , островков безопасности и лежачих полицейских?

— Мы выявляем предочаговые или очаговые места аварийности и направляем информацию владельцам автодорог для принятия соответствующих мер. Среди таких мер: установка искусственных дорожных неровностей, перильных ограждений, светофоров и дорожных знаков на желто-зеленом фоне, а также оборудование пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТа.

Ремонт дорог в Барнауле. Анна Зайкова.

— Вы считаете , что состояние дорог в Барнауле и крае в целом соответствует безопасности?

— Да. В рамках национального проекта БКАД все дороги приводятся в соответствие с нормативами. Учитываются небезопасные участки, по которым проводятся отдельные рабочие совещания под руководством минтранса. Мы с ними плотно сотрудничаем и принимаем меры, чтобы дороги были безопасными для граждан.

— Хорошо. Допустим , качество дорог в целом улучшается. Много сделано «Алтайавтодором» и федеральной структурой. Но не кажется ли вам , что вместе с этим должна формироваться ответственность водителей на новых дорогах? Ведь благодаря обновлению скорость автомобилей существенно увеличилась.

— Для этого мы и направляем предложения владельцам автодорог о необходимости снижения скоростного режима на аварийно-опасных участках дорог. Это, как я уже говорил, обустройство искусственных неровностей, установка стационарных комплексов фото- и видеофиксации превышения скорости. Каждый год количество камер на дорогах увеличивается.

Пешеходный переход. barnaul.org

— Ваша позиция: в связи с улучшением качества дорог должен ли изменяться скоростной режим в сторону увеличения или уменьшения?

— Здесь много факторов играют свою роль. Во-первых, дороги, где проходит реконструкция, должны иметь не менее четырех полос и быть разделены, чтобы исключить выезд транспорта на сторону для встречного движения.

Во-вторых, у нас густонаселенный город, поэтому необходимо наличие разноуровневых пешеходных переходов. Только при таких условиях можно говорить о повышении скоростного режима.

Далеко ходить не надо. На дорогах Новосибирска, где установлен скоростной режим 80 км/ч, везде расположены надземные или подземные пешеходные переходы либо осуществляется светофорное регулирование.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в редакции altapress.ru. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

— Каким , на ваш взгляд , должен быть скоростной режим в Барнауле?

— Тот, который предусмотрен правилами дорожного движения. Нужно учитывать особенности каждого участка. Там, где существует большое притяжение граждан, имеются детские образовательные учреждения, вводятся ограничения скорости движения транспортных средств.

В среднем по городу, думаю 60 км/ч — адекватная скорость. Она позволит и опытным, и начинающим водителям своевременно реагировать на дорожную ситуацию. Конечно, избавиться от самоуверенности, как водителей, так и пешеходов на проезжей части практически невозможно. Они думают, что раз не стали участниками ДТП, то так и будет дальше.

Заменит ли камера постового?

— Может ли ГИБДД помочь с решением проблемы пробок в Барнауле?

— Мы реагируем на осложнения и направляем экипажи в такие места для регулирования движения. При заторовых ситуациях в летнее время используем мотопатрули, которые в плотном потоке транспортных средств оперативно могут проследовать на участок с осложненной дорожной ситуацией и восстановить поток транспорта.

Пробки в Барнауле из-за ремонта на Павловском тракте. Полдень 20 июня 2013 года. Олег Богданов

Считаю, что на сегодняшний день служба справляется с возникающими ситуациями.

— Но каждое утро у нас на въезде в город , когда начинается час-пик , в общий поток движения вклиниваются большие фуры. Есть ли у вас законодательное право регулировать их движение в конкретное время и в конкретном месте? Условно говоря , чтобы они проезжали участок до семи или после девяти утра.

— Здесь вопросы скорее к владельцам дорог. Мы не имеем право не пустить какой-то вид транспорта. Только в том случае. когда будет установлено ограничение для движения данного типа. Например, путем установки знаков. Только в этом случае мы сможем осуществлять надзор и контролировать поток машин.

— Сколько ваших сотрудников каждое утро выходит на улицы Барнаула и края? Хватает ли этого количества?

— В среднем в сутки на патрулирование выходят 250 сотрудников. Считаю, что этого хватает. нам для того, чтобы справляться с задачами, которые ставятся службе.

— Реформа сокращения федеральных служащих затронула и ГИБДД. Акцент был сделан на цифровых технологиях , фото- и видеофиксацию. Но вряд ли камера заменит регулировщика — человека , который может помочь , «разрулить» автомобильные потоки. На ваш взгляд , камера может заменить сотрудника ГИБДД?

— Камеры влияют на профилактику нарушений скоростного режима. Благодаря средствам фото- и видеофиксации мы имеем возможность высвобождать личный состав и перенаправлять его на проблемные участки.

У нас такой принцип работы: перемещаться с одного проблемного участка дороги на другой. Поэтому горожане практически не видят сотрудников ГИБДД. Например, заторовые ситуации в центре Барнаула случаются в основном в вечернее время. Поэтому личный состав дежурит там именно тогда, а не среди дня.

Камера на дороге. Настасья Коваленко

— Сколько средств фото- и видеофиксации установлено в Алтайском крае на данный момент?

— 101 стационарный комплекс.

— Не так много. Потребность в увеличении есть?

— Есть. Но они устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. То есть, если на каком-то участке автодороги снижается показатель аварийности, то Госавтоинспекция вносит предложения о переносе комплексов на более опасный участок.

Очаги аварийности

— Какие сейчас в Алтайском крае существуют очаги аварийности?

— За 9 месяцев зафиксировано три очага на федеральных автодорогах. Первый на Р-256 в Троицком районе на пересечении региональной дороги Троицк — Целинное. Еще два очага на федеральной дороге А-322. Первый (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан) в Поспелихинском районе на пересечении с региональной дорогой Поспелиха — Курья — Третьяковка. Еще один — на пересечение дороги Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское в Рубцовском районе.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в редакции altapress.ru. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Мы вышли с предложением к владельцам дорог по организации кругового движения на этих участках. Считаем, это необходимо для снижения скорости автомобилей как на федеральной, так и на региональной дорогах.

— Почему именно там? Все же , вроде бы , понятно , полосы расчерчены.

— В основном там преобладает нарушение правила очередности проезда перекрестка. То есть когда водитель пересекает федеральную автодорогу, где скорость движения гораздо выше, и не рассчитывает свои возможности и возможности транспортного средства.

Если помните, было такое ДТП в Топчихинском районе. Когда мужчина на «Ниве» пересекал федеральную трассу, не учел возможности, скорость другого автомобиля, допустил столкновение с грузовиком. Тогда три человека погибли.

— В Барнауле есть подобные очаги?

— Безусловно. В городе насчитывается 8 мест концентрации ДТП. Это пересечение улиц: Никитина и Горького, Павловский тракт и Солнечная Поляна, Молодежная и проспект Социалистический, Попова 226 и остановка Сухой Лог, Георгиева и Сухэ-Батора, проспект Калинина и Профинтерна, Матросова и Меланжевая,

пр-т Ленина, 82.

— Как принимается решение , где устанавливать регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход? Много ли заявок об установке светофоров поступает от горожан?

— Это зависит от потока пешеходов и требований ГОСТа. Что касается заявок, то граждане пишут очень много обращений о том, что не везде есть возможность перейти дорогу. Мы адресуем письма владельцам дорог, и они принимают дальнейшее решение.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в редакции altapress.ru. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Плевать на правила , есть график

— Владислав Александрович , как вы оцениваете дисциплину водителей общественного транспорта в Барнауле? На наш взгляд , она просто безобразная. Их график стал превыше любых правил.

— Такая проблема есть. Начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю держит на особом контроле данное направление. Ему еженедельно докладывается о состоянии аварийности и принимаемых мерах.

Автобус врезался в столб в Барнауле. Сообщество Barnaul 22

Мы проводим работу с водителями транспорта, руководителями автопредприятий. Статистика показывает, что в этом году сократилось количество аварий с участием пассажирского транспорта.

— Когда мэрия Барнаула принимает решение , какому перевозчику передать маршрут по конкурсу , учитывается ли штрафная статистика?

— Так точно. Нам приходят запросы, по которым проверяем водительский состав, наличие нарушений и состояние аварийности конкретного автоперевозчика. По базе Российского союза автостраховщиков смотрим наличие диагностических карт. При малейших несоответствиях и подозрениях в том, что диагностическая карта «липовая», направляем информацию в минтранс и в РСА.

О проколах и баллах

— Как вы считаете система штрафных санкций для водителей в советские годы была лучше? Три прокола и все…

— Конечно. Я считаю, что если бы существовала советская накопительная система баллов, то водители были бы более ответственными. Исчерпавшего лимит в 15 баллов или в три прокола просто лишали права управлять автомобилем, так как штрафы не были предусмотрены.

Также было бы верным решение, чтобы после лишения права нарушитель снова сдавал экзамен.

Автодром автошколы «БИП». архив автошколы «БИП»

— С какого возраста можно управлять транспортом? Сейчас рассматривается инициатива доверить 16-летним подросткам сесть за руль.

— Наверное, в данном случае нужно оценивать не возраст, а психологические возможности каждого потенциального водителя. Нужно проводить тестирование на основании которого, определять такую возможность.

— Нет ли ощущения , что сегодня процесс обучения в автошколах происходит слишком быстро?

— Сложно судить. Программы подготовки разрабатывались с участием психологов и специалистов. Есть люди, которые сдают с первого раза, как теорию, так и практику. Это опять же зависит от человека, его стремления и качества подготовки.

Начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев в редакции altapress.ru. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Специальный вопрос

— К вопросу самоуверенности на дороге. Как люди объясняют , почему нарушили правила дорожного движения? Почему пьяный садится за руль , а взрослая женщина переходит дорогу в неположенном месте или бежит на красный свет?

— Отговорка в таких ситуациях у пешеходов всегда одна — торопились. Иногда им неудобно пройти лишние несколько метров. С пьяными водителями всегда сложнее. Они причину своего поступка чаще всего не объясняют, либо просто не могут этого сделать.