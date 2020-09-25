Главный инспектор ГИБДД по Алтайскому краю признал всплеск ДТП и призвал к порядку на дорогах

Главный государственный инспектор Алтайского края Владислав Перцев обратился к участникам дорожного движения в регионе с просьбой следовать правилам дорожного движения. Он признал, что в регионе наблюдается всплеск ДТП. За прошедшую неделю зафиксировано 86 таких случаев, 18 человек погибли

Открытое обращение Владислава Перцева размещено на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Для начала он сообщил статистику по авариям, количество смертельных исходов. Также за неделю 92 жителя региона получили травмы на дорогах различной тяжести, в том числе 8 детей.

Главный госинспектор подчеркивает, что все случаи произошли из-за грубых нарушений ПДД именно водителями транспортных средств.

«Несоблюдение скоростного режима, очередности проезда, отсутствие права управления, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение установленной скорости, нарушение требований сигнала светофора — далеко не исчерпывающий перечень допущенных при этом нарушений», — перечисляет начальник ГИБДД.

Кроме того, его беспокоят участившиеся случаи управления автомобилем в нетрезвом виде. При этом за руль садятся в таком виде даже те, кто собрался перевозить детей.

Владислав Перцев,

главный государственный инспектор Алтайского края:

Порядок на дороге начинается с каждого из нас. Необходимо всем осознавать ответственность за свои действия, как участников дорожного движения, неукоснительно следовать правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, не быть равнодушными к возможным нарушениям Правил дорожного движения со стороны других людей, быть ответственными за юных участников дорожного движения.

ДТП в Барнауле 20 сентября. Barnaul22

Напомним, что после череды резонансных аварий в Алтайском крае Alrtapress.ru опубликовал материал «Везите цветы и игрушки», в котором призвал краевую комиссию по безопасности дорожного движения и руководство ГИБДД к активному наведению порядка на проезжей части.

По нашим данным, эта публикация сильно не понравилась краевым властям. Якобы в региональном министерстве транспорта ее расценили как выпад против реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В ГИБДД, наоборот, подготовили уже два обращения к жителям. Сначала от всей службы, а затем от руководителя. К сожалению, в открытом обращении Владислава Перцева не говорится, что именно будут делать сотрудники ГИБДД для нормализации дорожной обстановки.

Краевая комиссии по безопасному дорожному движению собиралась последний раз 5 августа. Протокол заседания размещен на сайте регионального Минтранса. Там указано множество профилактических мероприятий со сроком реализации до 31 августа. Как ни странно, но после всей этой профилактики статистика ухудшилась.

Видимо, скоро членам комиссии придется собираться еще раз.