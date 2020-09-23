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Происшествия

Везите цветы и игрушки. Сколько еще семей должно погибнуть в Алтайском крае, чтобы навели порядок на дорогах

2020 год войдет в историю Алтайского края большим количеством страшных ДТП. Очередная такая авария произошла вечером 20 сентября в Барнауле, почти на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой. Погибла семья из четырех человек. В соцсетях уже появились видеозаписи самой аварии, а также описания очевидцев и предполагаемые версии виновников произошедшего. Altapress.ru днем 22 сентября отправился на место трагедии, чтобы понять — изменилось ли там что-нибудь.

Место аварии на Павловском тракте.
Место аварии на Павловском тракте.
Дмитрий Лямзин.

Что нам известно

Авария произошла примерно в 20:55 на участке ремонтируемой дороги в районе здания № 319 на Павловском тракте. Все погибшие — члены одной семьи: муж, жена и двое детей — девочка 3-х и мальчик 9 лет.

По данному факту Следственным управлением СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Краевая прокуратура начала проверку по организации по организации движения во время дорожных работ, которая даст оценку действиям подрядной организации и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула.

ДТП в Барнауле 20 сентября.
ДТП в Барнауле 20 сентября.
Barnaul22

Ремонтные работы на этом участке выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 12 сентября рабочие срезали на этом участке асфальтовое дорожное полотно.

Будущая безопасная дорога оказалась смертельной.

Официальная версия

По горячим следам сразу после аварии ДТП кратко прокомментировали в главном управлении МВД по Алтайскому краю:

Водитель — мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, в месте проведения дорожных работ, обозначенных соответствующими знаками, допустил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ».

Официально нет информации о том, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому не будет комментировать эти слухи. Но то, что он вечером, находясь в черте города, ехал на высокой скорости (120 — 150 км в час), косвенно подтверждается данными с видеорегистратора. На картинке можно увидеть, как белый внедорожник по правой полосе совершает резкий обгон.

До тех пор, пока официальное расследование и прокурорская проверка не будут закончены, вряд ли можно делать окончательные выводы в этой жуткой аварии.

Однако в ГИБДД настойчиво и сразу подчеркнули важную деталь — наличие соответствующих знаков на участке проведения ремонтных работ.

Что «рассказала» видеозапись

В сеть попала запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент аварии. Ее уже посмотрели около 35 тыс. человек. Взяв эти данные за основу, мы отправились на Павловский тракт и попытались на месте восстановить трагические события вечера 20 сентября.

На записи, присмотревшись, можно увидеть, что движение в сторону Барнаульского аэропорта и села Павловск (после перекрестка с ул. Трактовой) осуществляется по одной полосе. Напротив заправочной станции «Лукойл», рядом с перекрестком, стоит дорожная техника с предупреждающим знаком «Дорожные работы» и указанием стрелкой на правую полосу. Но следует признать, что в темноте этот знак очень трудно заметить из-за плохого освещения.

Место аварии на Павловском тракте.
Место аварии на Павловском тракте.
Дмитрий Лямзин.

Едем далее. На трассе нет дорожных щитов, барьеров, пластин или «светотехники», которые могли бы более наглядно оповестить водителей о ремонте этого участка дороги.

Чуть дальше, на правой крайней полосе, срезан асфальт. Это на видерегистраторе хорошо видно. Поэтому автомобилисты вынуждены объезжать дорожную технику и выстраиваться в один ряд. И если двигаться с указанной на дорожных знаках скоростью (20 км/ч и 40 км/ч), то заметить вовремя начало «вскрытия» полосы вполне возможно.

Столкновение было неизбежно?

Далее на видеозаписи зафиксировано: водитель Toyota RAV4 движется на высокой скорости и обгоняет впереди идущий автомобиль. Мы предполагаем, что разогнавшись, он не успел заметить стоящий далее «КамАЗ» в темноте, и, съехав в «вскрытую» часть трассы, вероятнее всего, не справился с управлением и врезался в грузовик.

Место аварии на Павловском тракте.
Место аварии на Павловском тракте.
Дмитрий Лямзин.

То, что осталось от машины, отлетело на правую обочину.

Почему на дороге оказался грузовик?

Это важнейший и оставшийся пока без ответа вопрос. Ведь если внимательно изучить видео, то окажется, что «КамАЗ» стоял на дороге, на единственной полосе для движения в этом участке. Почему?

Или можно сформулировать по-другому. Если он там стоял, то почему никак не обозначил свое положение?

В социальных сетях уже появилась версия, что данный грузовик выехал буквально за «30 секунд до» столкновения с внедорожником для осуществления дорожных работ.

Место аварии на Павловском тракте.
Место аварии на Павловском тракте.
Дмитрий Лямзин.

Ее, конечно, можно принять во внимание. Но в таком случае, почему на столь загруженной дороге работы ведутся в ночное время при достаточно хилом освещении?

Как видно, вопросов пока больше, чем ответов.

Мнение эксперта. Трагедии могло не быть

В печальной истории на сегодняшний момент слишком много неизвестных. Единственное, в чем можно быть уверенным на 100 процентов — всем необходимо соблюдать ПДД.

Алексей Шипунов, юрист.
Алексей Шипунов, юрист.
Дмитрий Лямзин.

Алексей Шипунов,
юрист:

Человека нельзя заставить соблюдать скоростной режим. Если есть возможность «гонять», он будет это делать. Чтобы решить проблемы с аварийностью на наших дорогах нужно уменьшать дозволенные нормы максимальной скорости. Расширением дорог эту проблему не решить, мы далеко не в 1980-х годах — современные машины едут гораздо быстрее, а широкие трассы только способствуют их ускорению.

По мнению специалиста, дорожная инфраструктура в Барнауле давно уже устарела. Нужно в корне пересматривать подход к организации дорожного пространства в городе — перестать гнаться за сроками и «окупаемостью» проектной сметы по национальному проекту, а начать проектировать новые дороги, которые не оставят автомобилистам возможности раскачивать стрелку спидометра.

Вместо эпилога. Пора что-то делать

Краевые власти говорят о том, что статистика показывает снижение несчастных случаев на дорогах. Но вот несколько эпизодов с начала 2020 года.

17 августа в аварии на трассе А-322 погибли пять человек. Водитель за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула около полуночи. В 5 км от станции Мамонтово он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Renault Midlum под управлением водителя 1964 года рождения.

9 августа в Алтайском крае на автодороге Славгород — Кулунда — Табуны произошло крупное ДТП, шесть человек доставлены в больницу, в том числе дети. Примерно в 16.00 водитель автомобиля Toyota Tundra с прицепом LAV 81012В двигался от села Табуны в направлении Славгорода и допустил столкновение прицепа с автомобилем «Шевроле Нива», который ехал навстречу.

Смертельная авария за Сростками в Алтайском крае
Смертельная авария за Сростками в Алтайском крае
Инцидент Барнаул

11 июля в Красногорском районе произошло смертельное ДТП. По дороге в Горно-Алтайск машина «Лада-Приора» врезалась в стоящую у обочины «Газель». Погибли два человека.

25 июня на подъезде к Барнаулу произошла серьезная авария. Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и на огромной скорости вылетел с трассы. Двое погибли.

И все это — только последние, летние случаи. Разве этого мало? В правительстве действует краевая комиссия по безопасности дорожного движения. Может быть, она вместе с руководством ГИБДД уже начнет что-то делать, а не говорить о том, что все аварии в нашем регионе происходят исключительно по вине водителей из-за нарушений скоростного режима.

Зачем нам такие безопасные и качественные дороги, если на них гибнет так много людей?

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