Везите цветы и игрушки. Сколько еще семей должно погибнуть в Алтайском крае, чтобы навели порядок на дорогах

2020 год войдет в историю Алтайского края большим количеством страшных ДТП. Очередная такая авария произошла вечером 20 сентября в Барнауле, почти на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой. Погибла семья из четырех человек. В соцсетях уже появились видеозаписи самой аварии, а также описания очевидцев и предполагаемые версии виновников произошедшего. Altapress.ru днем 22 сентября отправился на место трагедии, чтобы понять — изменилось ли там что-нибудь.

Что нам известно

Авария произошла примерно в 20:55 на участке ремонтируемой дороги в районе здания № 319 на Павловском тракте. Все погибшие — члены одной семьи: муж, жена и двое детей — девочка 3-х и мальчик 9 лет.

По данному факту Следственным управлением СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Краевая прокуратура начала проверку по организации по организации движения во время дорожных работ, которая даст оценку действиям подрядной организации и комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула.

ДТП в Барнауле 20 сентября. Barnaul22

Ремонтные работы на этом участке выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 12 сентября рабочие срезали на этом участке асфальтовое дорожное полотно.

Будущая безопасная дорога оказалась смертельной.

Официальная версия

По горячим следам сразу после аварии ДТП кратко прокомментировали в главном управлении МВД по Алтайскому краю:

Водитель — мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, в месте проведения дорожных работ, обозначенных соответствующими знаками, допустил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ».

Официально нет информации о том, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому не будет комментировать эти слухи. Но то, что он вечером, находясь в черте города, ехал на высокой скорости (120 — 150 км в час), косвенно подтверждается данными с видеорегистратора. На картинке можно увидеть, как белый внедорожник по правой полосе совершает резкий обгон.

До тех пор, пока официальное расследование и прокурорская проверка не будут закончены, вряд ли можно делать окончательные выводы в этой жуткой аварии.

Однако в ГИБДД настойчиво и сразу подчеркнули важную деталь — наличие соответствующих знаков на участке проведения ремонтных работ.

Что «рассказала» видеозапись

В сеть попала запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент аварии. Ее уже посмотрели около 35 тыс. человек. Взяв эти данные за основу, мы отправились на Павловский тракт и попытались на месте восстановить трагические события вечера 20 сентября.

На записи, присмотревшись, можно увидеть, что движение в сторону Барнаульского аэропорта и села Павловск (после перекрестка с ул. Трактовой) осуществляется по одной полосе. Напротив заправочной станции «Лукойл», рядом с перекрестком, стоит дорожная техника с предупреждающим знаком «Дорожные работы» и указанием стрелкой на правую полосу. Но следует признать, что в темноте этот знак очень трудно заметить из-за плохого освещения.

Место аварии на Павловском тракте. Дмитрий Лямзин.

Едем далее. На трассе нет дорожных щитов, барьеров, пластин или «светотехники», которые могли бы более наглядно оповестить водителей о ремонте этого участка дороги.

Чуть дальше, на правой крайней полосе, срезан асфальт. Это на видерегистраторе хорошо видно. Поэтому автомобилисты вынуждены объезжать дорожную технику и выстраиваться в один ряд. И если двигаться с указанной на дорожных знаках скоростью (20 км/ч и 40 км/ч), то заметить вовремя начало «вскрытия» полосы вполне возможно.

Столкновение было неизбежно?

Далее на видеозаписи зафиксировано: водитель Toyota RAV4 движется на высокой скорости и обгоняет впереди идущий автомобиль. Мы предполагаем, что разогнавшись, он не успел заметить стоящий далее «КамАЗ» в темноте, и, съехав в «вскрытую» часть трассы, вероятнее всего, не справился с управлением и врезался в грузовик.

Место аварии на Павловском тракте. Дмитрий Лямзин.

То, что осталось от машины, отлетело на правую обочину.

Почему на дороге оказался грузовик?

Это важнейший и оставшийся пока без ответа вопрос. Ведь если внимательно изучить видео, то окажется, что «КамАЗ» стоял на дороге, на единственной полосе для движения в этом участке. Почему?

Или можно сформулировать по-другому. Если он там стоял, то почему никак не обозначил свое положение?

В социальных сетях уже появилась версия, что данный грузовик выехал буквально за «30 секунд до» столкновения с внедорожником для осуществления дорожных работ.

Место аварии на Павловском тракте. Дмитрий Лямзин.

Ее, конечно, можно принять во внимание. Но в таком случае, почему на столь загруженной дороге работы ведутся в ночное время при достаточно хилом освещении?

Как видно, вопросов пока больше, чем ответов.

Мнение эксперта. Трагедии могло не быть

В печальной истории на сегодняшний момент слишком много неизвестных. Единственное, в чем можно быть уверенным на 100 процентов — всем необходимо соблюдать ПДД.

Алексей Шипунов , юрист. Дмитрий Лямзин.

Алексей Шипунов,

юрист:

Человека нельзя заставить соблюдать скоростной режим. Если есть возможность «гонять», он будет это делать. Чтобы решить проблемы с аварийностью на наших дорогах нужно уменьшать дозволенные нормы максимальной скорости. Расширением дорог эту проблему не решить, мы далеко не в 1980-х годах — современные машины едут гораздо быстрее, а широкие трассы только способствуют их ускорению.

По мнению специалиста, дорожная инфраструктура в Барнауле давно уже устарела. Нужно в корне пересматривать подход к организации дорожного пространства в городе — перестать гнаться за сроками и «окупаемостью» проектной сметы по национальному проекту, а начать проектировать новые дороги, которые не оставят автомобилистам возможности раскачивать стрелку спидометра.

Вместо эпилога. Пора что-то делать

Краевые власти говорят о том, что статистика показывает снижение несчастных случаев на дорогах. Но вот несколько эпизодов с начала 2020 года.

17 августа в аварии на трассе А-322 погибли пять человек. Водитель за рулем ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула около полуночи. В 5 км от станции Мамонтово он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Renault Midlum под управлением водителя 1964 года рождения.

9 августа в Алтайском крае на автодороге Славгород — Кулунда — Табуны произошло крупное ДТП, шесть человек доставлены в больницу, в том числе дети. Примерно в 16.00 водитель автомобиля Toyota Tundra с прицепом LAV 81012В двигался от села Табуны в направлении Славгорода и допустил столкновение прицепа с автомобилем «Шевроле Нива», который ехал навстречу.

Смертельная авария за Сростками в Алтайском крае Инцидент Барнаул

11 июля в Красногорском районе произошло смертельное ДТП. По дороге в Горно-Алтайск машина «Лада-Приора» врезалась в стоящую у обочины «Газель». Погибли два человека.

25 июня на подъезде к Барнаулу произошла серьезная авария. Водитель мотоцикла «Ямаха» не справился с управлением и на огромной скорости вылетел с трассы. Двое погибли.

И все это — только последние, летние случаи. Разве этого мало? В правительстве действует краевая комиссия по безопасности дорожного движения. Может быть, она вместе с руководством ГИБДД уже начнет что-то делать, а не говорить о том, что все аварии в нашем регионе происходят исключительно по вине водителей из-за нарушений скоростного режима.

Зачем нам такие безопасные и качественные дороги, если на них гибнет так много людей?