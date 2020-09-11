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Павловский тракт в Барнауле с 12 сентября останется без асфальта

В субботу, 12 сентября, рабочие приступят к срезке старого дорожного покрытия на Павловском тракте, сообщает мэрия Барнаула.

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор "Алтай"

Напомним, с 5 сентября начали ремонт участка Павловского тракта на 147 млн рублей — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет об участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути.

«12 сентября с 7:00 подрядная организация приступает к работам по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы начнутся от путепровода», — предупредили автолюбителей в мэрии.

Всех автовладельцев, в связи с частичным ограничением движения, просят не только соблюдать ПДД, но и сохранять спокойствие.

Работы по ремонту Павловского тракта — на участке протяженностью 1850 метров и площадью 27 020 кв. метров — планируют завершить до 15 ноября 2020 года.

Ранее в мэрии предупредили, что почти на три недели перекроют малый Павловский тракт.

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