Павловский тракт в Барнауле с 12 сентября останется без асфальта

Напомним, с 5 сентября начали ремонт участка Павловского тракта на 147 млн рублей — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Речь идет об участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути.
«12 сентября с 7:00 подрядная организация приступает к работам по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы начнутся от путепровода», — предупредили автолюбителей в мэрии.
Всех автовладельцев, в связи с частичным ограничением движения, просят не только соблюдать ПДД, но и сохранять спокойствие.
Работы по ремонту Павловского тракта — на участке протяженностью 1850 метров и площадью 27 020 кв. метров — планируют завершить до 15 ноября 2020 года.
Ранее в мэрии предупредили, что почти на три недели перекроют малый Павловский тракт.