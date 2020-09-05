В Барнауле начали ремонт «частички» Павловского тракта по нацпроекту на 147 млн рублей

Стоит отметить, что победителя аукциона на выполнение ремонта Павловского тракта определили 4 сентября.
«В соответствии с конкурсными протоколами, на конкурс поступила одна заявка, победителем признана строительная организация „Индустрия“», — рассказали в мэрии.
И уже в субботу, 5 сентября, подрядчик приступил к ремонтным работам. Речь идет об участке от ул. Трактовой до путепровода через железнодорожные пути — стоимость работ 147,1 млн рублей.
Также отремонтируют подъезд к спортивной школе Олимпийского резерва им. Костенко — в рамках подготовки Барнаула к этапу Кубка мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ.
Цена этого ремонта — 41,9 млн рублей. Однако подрядчик еше не определен, аукцион проведут на следующей неделе.
Таким образом, до конца 2020 года в Барнауле в рамах БКАД реализуют два проекта на сумму более 189 млн рублей. Работы планируют завершить до 15 ноября.
Ранее в городе прошло выездное совещание по приемке транспортных магистралей в центре и пригороде Барнаула, отремонтированных в рамках нацпроекта.