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Экономика

В Барнауле начали ремонт «частички» Павловского тракта по нацпроекту на 147 млн рублей

В Барнауле приступили к ремонту Павловского тракта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщает мэрия города.

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор "Алтай"

Стоит отметить, что победителя аукциона на выполнение ремонта Павловского тракта определили 4 сентября.

«В соответствии с конкурсными протоколами, на конкурс поступила одна заявка, победителем признана строительная организация „Индустрия“», — рассказали в мэрии.

И уже в субботу, 5 сентября, подрядчик приступил к ремонтным работам. Речь идет об участке от ул. Трактовой до путепровода через железнодорожные пути — стоимость работ 147,1 млн рублей.

Барнаульский гребной канал.
Барнаульский гребной канал.
Altapress.ru.

Также отремонтируют подъезд к спортивной школе Олимпийского резерва им. Костенко — в рамках подготовки Барнаула к этапу Кубка мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ.

Цена этого ремонта — 41,9 млн рублей. Однако подрядчик еше не определен, аукцион проведут на следующей неделе.

Таким образом, до конца 2020 года в Барнауле в рамах БКАД реализуют два проекта на сумму более 189 млн рублей. Работы планируют завершить до 15 ноября.

Ранее в городе прошло выездное совещание по приемке транспортных магистралей в центре и пригороде Барнаула, отремонтированных в рамках нацпроекта.

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