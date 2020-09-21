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Происшествия

После гибели семьи из четырех человек в Барнауле проверяют мэрию и знаки на месте дорожных работ

В Алтайском крае дорожников, ГИБДД и мэрию Барнаула проверяют в связи с трагедией, унесшей жизни двоих взрослых и двоих детей, сообщает региональная прокуратура.

ДТП в Барнауле 20 сентября.
ДТП в Барнауле 20 сентября.
Barnaul22

Напомним, ДТП произошло вечером 20 сентября на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой. Водитель на Toyota RAV4 въехал в стоящий КамАЗ.

Погибла семья из четырех человек: 30-летние мужчина и женщина, а также мальчик и девочка 2011 и 2017 годов рождения.

В региональном МВД отметили, что место проведения дорожных работ заранее обозначили соответствующими знаками. В соцсетях это утверждение считают спорным.

«Прокуратурой города организована проверка соблюдения требований ГОСТ Р 58350−2019 при организации дорожного движения в местах производства работ», — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки дадут оценку действиям организации, осуществляющей ремонтные работы «по подготовке схемы организации дорожного движения в месте производства работ».

Также выяснят, как эту схему согласовали комитет по дорожному хозяйству администрации Барнаула и органы ГИБДД «при организации дорожного движения в указанном месте производства дорожных работ».

Возбудили уголовное дело по факту «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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