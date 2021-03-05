В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассу

«Алтайавтодор» ради снижения рисков ДТП временно ограничил движение для всех видов транспорта на автодороге «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» (от Змеиногорска до Рубцовска).
Движение откроют по мере улучшения погоды.
Ситуация с проездом к населенным пунктам находится на контроле дорожников Юго-Западного ДСУ и краевого минтранса.
«Одним из примеров является пос. Октябрьский Змеиногорского района. Спецтехника круглосуточно дежурит на въезде для того, чтобы жители были обеспечены всем необходимым», — заявили в министерстве транспорта края.
Ранее синоптики предупредили, что вечером 5-го и 6 марта в крае будут бушевать метели.