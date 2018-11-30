В Алтайском крае из-за ухудшения погоды перекрыли участок дороги

С 15:30 по решению КГКУ «Алтайавтодор» временно ограничили движение на дороге «Бийск — Белокуриха» (с 6 по 64 км).
В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. При необходимости советуют пользоваться железнодорожным транспортом. В ведомстве напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 112 или 110.
Напомним, синоптики объявили в Алтайском крае штормпрогноз. В регионе прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Также усилится ветер и похолодает.