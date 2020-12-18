В Алтайском крае из-за военных полдня будут перекрывать трассу

Движение для всех видов транспорта закроют на следующих участках:
- с 7:45 до 8:45 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“»,
- с 12:15 до 13:15 на автодороге «садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
- с 13:40 до 16:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи».
Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Ранее altapress.ru сообщал, какие дороги в Барнауле перекроют на новогодние каникулы.