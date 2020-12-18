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Автоновости

В Алтайском крае из-за военных полдня будут перекрывать трассу

19 декабря в Алтайском крае будут перекрывать движение из-за военных колонн, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
пресс-служба минобороны РФ

Движение для всех видов транспорта закроют на следующих участках:

  • с 7:45 до 8:45 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — садоводство „Горизонт“»,
  • с 12:15 до 13:15 на автодороге «садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Сибирский»,
  • с 13:40 до 16:40 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее altapress.ru сообщал, какие дороги в Барнауле перекроют на новогодние каникулы.

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