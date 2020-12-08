Какие дороги перекроют на Новый год в Барнауле

6 декабря в Барнауле перекрыли движение по площади Сахарова, там начали возводить ледовый городок. До 15 января нельзя будет проехать по еще нескольким участкам улиц.

Обустройство пл. Сахарова в Барнауле к Новому году.

Планируется, что проезд по пр. Социалистическому от Молодежной до Мерзликина (пл. Сахарова) откроют 17 января после демонтажа городка.

С 7 декабря по 15 января нельзя будет проехать по площади на ул. Германа Титова, 9, там будет находится снежный городок Октябрьского района.

С 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21). Это новогодняя площадка Центрального района.

Обустройство пл. Сахарова в Барнауле к Новому году. barnaul.org

Напомним, что до конца года закрыт проезд по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с Бабуркина. Там ведутся коммунальные работы.

Где будут снежные городки в районах Барнаула