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Какие дороги перекроют на Новый год в Барнауле

6 декабря в Барнауле перекрыли движение по площади Сахарова, там начали возводить ледовый городок. До 15 января нельзя будет проехать по еще нескольким участкам улиц.

Обустройство пл. Сахарова в Барнауле к Новому году.
Обустройство пл. Сахарова в Барнауле к Новому году.
barnaul.org

Планируется, что проезд по пр. Социалистическому от Молодежной до Мерзликина (пл. Сахарова) откроют 17 января после демонтажа городка.

С 7 декабря по 15 января нельзя будет проехать по площади на ул. Германа Титова, 9, там будет находится снежный городок Октябрьского района.

С 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21). Это новогодняя площадка Центрального района.

Обустройство пл. Сахарова в Барнауле к Новому году.
Обустройство пл. Сахарова в Барнауле к Новому году.
barnaul.org

Напомним, что до конца года закрыт проезд по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с Бабуркина. Там ведутся коммунальные работы.

Где будут снежные городки в районах Барнаула

  • Октябрьский район — площадь перед зданием по ул. Германа Титова, 9,
  • Ленинский район — площадь Мира,
  • Центральный район — ул. Мало-Тобольская и площадь у ДК «Южный»,
  • Индустриальный район — парк «Лесная сказка».
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