Какие дороги перекроют на Новый год в Барнауле

Планируется, что проезд по пр. Социалистическому от Молодежной до Мерзликина (пл. Сахарова) откроют 17 января после демонтажа городка.
С 7 декабря по 15 января нельзя будет проехать по площади на ул. Германа Титова, 9, там будет находится снежный городок Октябрьского района.
С 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21). Это новогодняя площадка Центрального района.
Напомним, что до конца года закрыт проезд по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с Бабуркина. Там ведутся коммунальные работы.
Где будут снежные городки в районах Барнаула
- Октябрьский район — площадь перед зданием по ул. Германа Титова, 9,
- Ленинский район — площадь Мира,
- Центральный район — ул. Мало-Тобольская и площадь у ДК «Южный»,
- Индустриальный район — парк «Лесная сказка».