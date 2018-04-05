В Алтайском крае клоун и гаишники проверяли машины барнаульцев

5 апреля в Барнауле сотрудники ГИБДД провели необычный рейд "Перевози правильно". Вместе с инспекторами на проверку автомобилей вышли представители "Родительского патруля" и клоун из "Цирка Демидовых".
В акции проверяли, как барнаульские водители перевозят несовершеннолетних пассажиров. Участники рейда подъехали к одному из детских садов Барнаула. Клоун награждал билетами в цирк тех, кто привез ребят в детском кресле. С нарушителями ПДД разбирались сотрудники Госавтоинспекции.
Напоминаем, что при перевозке детей нужно пристегивать маленьких пассажиров ремнями безопасности и использовать детские удерживающие устройства.
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