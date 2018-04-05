В Алтайском крае клоун и гаишники проверяли машины барнаульцев

В Барнауле сотрудники ГИБДД вместе с клоуном провели рейд. 5 апреля 2018 года. Фото : отдел пропаганды ГИБДД Барнаула. В Барнауле сотрудники ГИБДД вместе с клоуном провели рейд. 5 апреля 2018 года. Фото : отдел пропаганды ГИБДД Барнаула. В Барнауле сотрудники ГИБДД вместе с клоуном провели рейд. 5 апреля 2018 года. Фото : отдел пропаганды ГИБДД Барнаула. В Барнауле сотрудники ГИБДД вместе с клоуном провели рейд. 5 апреля 2018 года. Фото : отдел пропаганды ГИБДД Барнаула.

В акции проверяли, как барнаульские водители перевозят несовершеннолетних пассажиров. Участники рейда подъехали к одному из детских садов Барнаула. Клоун награждал билетами в цирк тех, кто привез ребят в детском кресле. С нарушителями ПДД разбирались сотрудники Госавтоинспекции.

Напоминаем, что при перевозке детей нужно пристегивать маленьких пассажиров ремнями безопасности и использовать детские удерживающие устройства.

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